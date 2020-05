Politie zoekt tweede dader moord Bas Vijzelaar

Connect on Linked in

De politie houdt er ernstig rekening mee dat bij de moord op Bas Vijzelaar een tweede persoon betrokken was. Op 16 maart werd al de 30-jarige portier Nick B. aangehouden. Onder meer camerabeelden wijzen op mogelijke betrokkenheid van nog een persoon. De politie vraagt het publiek om mee te denken over zijn identiteit.

Op zaterdag 14 maart werd in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen het lichaam gevonden van de 33-jarige Bas Vijzelaar. De politie gaat ervan uit dat hij de avond daarvoor om het leven is gebracht. Op de ochtend van 14 maart zag een voorbijganger bloed, glas en een mobiele telefoon liggen op de Kanaaldijk-Oost. Met behulp van een sonarboot en duikers vond de politie Vijzelaars auto en lichaam in het water.

Nick B.

Op 16 maart werd de Amsterdamse portier Nick “Mike” B. (30) uit Ouderkerk aan de Amstel als verdachte in de zaak aangehouden. Uit politieonderzoek rijst sterk het vermoeden dat er bij de moord een tweede persoon betrokken is geweest. Zo beschikt de politie over diverse camerabeelden waarop de auto van Vijzelaar is te zien, in combinatie met andere voertuigen en personen.

Vijzelaar uit Zandvoort werkte voor een bedrijf dat handelt in exclusieve horloges. Hij had volgens de politie op de bewuste avond vermoedelijk met iemand een afspraak om dure horloges te verhandelen.