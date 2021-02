Brabantse politiechef: ‘Maak verdienmodel drugscriminelen kapot’

Connect on Linked in

Om de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit te winnen, moet het verdienmodel van drugscriminelen kapot worden gemaakt. Dat zegt vertrekkend politiechef Rienk de Groot van de politie in Zeeland en West Brabant.

Golf van geweld

Rienk De Groot (59) was vanaf 2014 chef van de regionale recherche in de regio Zeeland en West Brabant. Hij kreeg te maken met een golf aan geweld, vooral veroorzaakt door drugscriminaliteit. In 2015 vonden in deze regio 17 moorden plaats, waarvan de helft gebeurde in het criminele milieu.

Grote geld

De vertrekkende politiechef wijt het geweld vooral aan de drugscriminaliteit in West Brabant. Hij vertelt dit zaterdag op de website van BN De Stem: ‘Nergens anders zie je zo veel hennepkwekerijen, drugslabs en- dumpingen. Steeds meer Brabantse pillenboeren investeren hun winst in cocaïne, want daar is echt het grote geld mee te verdienen.’

Inbrekers

De Groot zegt dat de drugsaanpak te kostte gaat van andere misdaadbestrijding: ‘Zonder drugs zouden we veel andere dingen kunnen doen, bijvoorbeeld weer eens fulltime achter inbrekers aan gaan.’

De politieman houdt daarom een pleidooi voor het kapotmaken van het verdienmodel voor drugscriminelen. Hij heeft daar zelf geen oplossing voor: ‘Dat bepaal ik niet, dat moet de politiek doen. Maar goed, zelfs in Frankrijk praten ze nu over de legalisering van marihuana.’

Met repressie alleen kan het gevecht tegen de georganiseerde criminaliteit niet worden gewonnen, aldus De Groot: ‘Wat we nu hooguit kunnen doen, is de groei afremmen.’

Afname geweld

De Groot wijst er wel op dat de investering in de aanpak van de georganiseerde drugsmisdaad in West Brabant, en het verbod op motorclub No Surrender, hebben geleid tot een drastische afname van het criminele geweld.

De Groot gaat de komende tijd aan de slag als hoofd van de landelijke Dienst Speciale Interventies, meldt BN De Stem. Onder deze DSI vallen onder meer de zes regionale arrestatieteams en andere specialistische interventie-units van politie, marechaussee en mariniers.