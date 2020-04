Politiemol via videoverbinding vanuit Oekraine voor hof

Connect on Linked in

Mark M. die als “politiemol” is veroordeeld voor verkopen van politie-informatie aan criminelen staat volgende week via een videoverbinding vanuit de Oekraïne in hoger beroep terecht voor het Bossche gerechtshof, aldus het Eindhovens Dagblad. Hij is op vrije voeten maar wilde wel naar Nederland reizen. Dat kan nu niet door de coronamaatregelen.

De rechtbank Den Bosch gaf M. vijf jaar cel. Door een fout van het OM kwam hij vrijwel meteen op vrije voeten.

Volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers is hij altijd van plan geweest om zich opnieuw te melden voor de zitting bij het gerechtshof.

Eigenlijk behandelt het hof door de crisis momenteel alleen zaken die geen uitstel dulden. Waarom deze zaak toch doorgaat is niet duidelijk. Er is in de zaak één medeverdachte.

Er wordt opmerkelijk genoeg geen publiek toegelaten. Dat is in strijd met de grondregel van de openbare rechtspraak. Journalisten kunnen de zaak met een Skype-verbinding volgen.

Zie ook:

‘Politiemol lekte over inval Brabantse jachthaven’

OM past systeem aan na blunder met politiemol