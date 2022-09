Poolse verdachte (30) aangehouden voor moord op Peter R. de Vries

Connect on Linked in

In Polen is een 30-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij is aangehouden op verzoek van Nederland. Het Openbaar Ministerie heeft om zijn overlevering gevraagd. Het is nog onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. De nu opgepakte 30-jarige Pool wordt ervan verdacht dat hij heeft geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. Hij zou destijds in Rotterdam woonachtig zijn geweest, aldus het OM.

Heropening

Delano G. (22) en de Pool Kamil E. (36), de vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries, werden op 6 juli 2021 opgepakt en staan in de strafzaak Iraklia terecht bij de rechtbank Amsterdam. Op 11 juli 2022 heropende de rechtbank de behandeling van de zaak, omdat er verklaringen van een nieuwe beschermde getuige door het Openbaar Ministerie werden ingebracht. Daarom werd de geplande uitspraak na een levenslange eis van justitie uitgesteld.

Nieuwe verdachten

Op 4 juli 2022 werden drie nieuwe verdachten opgepakt in verband met de dood van De Vries. Dit kwam voort uit het strafrechtelijk onderzoek Hendon naar de opdrachtgever(s) en andere betrokkenen bij de schietpartij. Het gaat om de 27-jarige Pool Krystian M., uit het Gelderse Ochten. Op die dag werden in Spanje en CuraƧao ook twee verdachten opgepakt wegens betrokkenheid bij de moord.

Deze drie verdachten staan in een aparte rechtszaak terecht. Op 13 oktober 2022 is de eerste pro-formazitting in de rechtszaak.