‘Krystian M. gelinkt aan vier strafzaken’

De man die ervan wordt verdacht de moord op Peter R. de Vries te hebben aangestuurd via app-berichten speelt in vier verschillende strafzaken een rol. Het Parool schrijft dat justitie hem voor rechtbanken in verschillende delen van het land in verband brengt met zware geweldsdelicten. In drie van zaken is hij formeel verdachte. In de vierde zaak figureert hij in het dossier. In de beveiligde rechtbank op Schiphol was er dinsdag een voorbereidende zitting in de zaak over een schietpartij in Zeewolde.

Moker

M. is één van de verdachten in het onderzoek naar de neef van Ridouan Taghi, Anouar Taghi die deze week terechtstaat op een zitting in Amsterdam op verdenking van leveren van gestolen voertuigen aan de mannen die verdacht worden van de moord op advocaat Derk Wiersum. M. zou betrokkenheid hebben gehad bij een mishandeling in de buurt van de Hopakker even ten noorden van het centrum van Utrecht, op 30 oktober 2019. Toen werd en man met hamers, een honkbalknuppel en een moker geslagen. Justitie ziet dat als een poging moord.

M. is ook verdacht in het onderzoek naar de opdrachtgevers en aanjagers van de moord op Peter R. de Vries.

Zeewolde

M. is met een groepje Poolse mannen verdachte van betrokkenheid bij een poging tot liquidatie op een Poolse man, op 5 oktober 2021 in Zeewolde, en van het bezit van automatische wapens. De Pool werd in zijn been geschoten met een automatisch wapen. M. zou de schutter naar Zeewolde hebben gebracht en het wapen hebben geleverd. Deze zaak speelt voor de rechtbank Midden-Nederland.

Zwolle

De zaak 26Woltz speelt voor de rechtbank in Zwolle. In die zaak staan (Poolse) verdachten terecht voor meerdere geweldsdelicten, onder meer de poging tot moord op Cor P. in de Dominicaanse Republiek, in januari. Een ander delict is een beoogde aanslag op een zwager van Ridouan Taghi. Ook een flinke wapenvondst in Alphen aan den Rijn wordt aan deze verdachten toegerekend. In deze zaak komt M. wel voor maar is hij door justitie niet als verdachte aangemerkt.

Zware druk

Het Parool schrijft dat de recherche denkt dat Krystian M. onder zware druk is gezet om Poolse criminelen moorden te laten uitvoeren.

In de Zwolse zaak en in het onderzoek naar de moord op De Vries is er de anonieme getuige ‘5089’ die heeft verklaard dat Krystian M. tegen hem heeft gepocht dat hij bij ‘de maffia’ zat.

De getuige vertelde ook dat M. de moord op De Vries in opdracht een zekere ‘oom’ uitvoerde. Oom zat in de gevangenis en zijn ‘broer’ had buiten de zaken geregeld. Ook de advocaat en de broer van de kroongetuige zouden door deze twee zijn verordend. Met ‘oom’ zou de getuige Ridouan Taghi hebben bedoeld.

De zaak tegen de vermeende uitvoerders van de moord op Peter R. heeft vertraging opgelopen door de verklaringen van de nieuwe getuige 5089.