‘Meeste cocaïne in Rotterdam komt uit Ecuador’

Connect on Linked in

De meeste cocaïne die in Rotterdam wordt ingevoerd komt uit Ecuador. Dat heeft het hoofd van de Zeehavenpolitie in de Rijnmond gezegd tegen de NRC. Van 2018 tot en met 2022 werd in de Rotterdamse haven ruim 60.000 kilo cocaïne uit Ecuador, verdeeld over ruim 150 partijen, in beslag genomen.

Colombia op vier

Ecuador was de afgelopen vijf jaar met afstand het belangrijkste land voor cocaïnesmokkel naar Nederland. Brazilië staat op plek twee met zo’n 43.000 kilo, gevolgd door Costa Rica met ruim 30.000 kilo cocaïne. Colombia bezet op grote afstand plek vier met zo’n 13.000 kilo cocaïne.

HARC

De NRC maakte een analyse van gegevens over inbeslagnames door het zogeheten HARC-team. Dit gespecialiseerde Hit and Run Cargo-team is een samenwerkingsverband van Openbaar Ministerie (OM), Zeehavenpolitie, FIOD en douane en handelt alle drugsvondsten in de Rotterdamse haven af.

Na een beroep op de Wet open overheid (Woo) door NRC weigerde het Openbaar Ministerie drugssmokkeldata openbaar te maken. Na een uitspraak van de rechtbank Rotterdam gaf het Openbaar Ministerie alsnog toe aan het verzoek.

Guayaquil

De havenstad Guayaquil in Ecuador is al drie jaar op rij de grootste uitvoerhaven van cocaïne naar de Rotterdamse haven.

Cocaïne wordt nauwelijks in Ecuador gemaakt, maar aangevoerd vanuit het zuiden van Colombia en uit Peru. De beveiliging van de containerterminals in Guayaquil is zeer slecht. Zo ontbreken op de meeste plaatsen hekwerken.

Ecuador gaat momenteel gebukt onder toenemende corruptie en geweld. Nederland werkt aan een verdrag met Ecuador dat vergaande samenwerking tussen de douane in beide landen mogelijk gaat maken.

Zie de laatste berichten over Ecuador:

‘De maffia’s zijn de baas, wij doen maar alsof’

Burgemeester vermoord in Ecuadoraanse stad