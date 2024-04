‘Proces in Dubai over uitlevering Quincy Promes van start’

Het proces over de mogelijke uitlevering van Quincy Promes aan Nederland start volgende week in Dubai. Dat blijkt uit rechtbankstukken die RTL Boulevard heeft ingezien.

Zitting

Op donderdag 2 mei vindt de eerste zitting plaats in Dubai. Nederland heeft aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gevraagd om de veroordeelde voetballer uit te leveren. De rechtszaak tegen de 32-jarige Promes volgt op zijn arrestatie ruim een maand geleden.

Verzoek

Het Openbaar Ministerie bevestigde het verzoek om de topsporter uit te leveren, schrijft RTL Boulevard op haar internetpagina. Sindsdien zit hij vast, eerst op het politiebureau in de stad Dubai en later in de Al Aweer-gevangenis in die stad. Advocaat Robert Malewicz wil niets over het proces zeggen tegen RTL: ‘We doen geen inhoudelijke mededelingen zolang het verzoek nog in behandeling is bij de rechter in de VAE.’

Op verzoek

Profvoetballer Quincy Promes werd in Dubai op verzoek van Nederland gearresteerd. Promes is in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel en voor het neersteken van een neef. Hij verbleef in Rusland omdat hij een contract had bij Spartak Moskou. Uitlevering vanuit Rusland was kansloos.