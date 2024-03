Spartak Moskou over Promes: ‘Wij hopen op gunstige uitkomst voor onze speler’

Connect on Linked in

De club van Quincy Promes is donderdagochtend met een nieuw statement gekomen over zijn situatie. Spartak Moskou gaat er vanuit dat Promes in Dubai wordt vastgehouden, om te worden uitgeleverd aan Nederland. De club hoopt op een ‘gunstige uitkomst’ voor haar voetballer.

Verklaring

Spartak Moskou kwam met een verklaring, naar aanleiding van het feit dat de veroordeelde ex-Ajax voetballer in Dubai wordt vastgehouden, in afwachting van mogelijke uitlevering aan Nederland. De advocaten en de manager van Quincy Promes hebben de club op de hoogte gebracht van zijn situatie in de Verenigde Arabische Emiraten. ‘De verdediging van Promes zal de procedure voortzetten in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam en dat is gerelateerd aan het verzoek van de Nederlandse autoriteiten om zijn uitlevering aan Nederland. Wij hopen op een gunstige uitkomst voor onze voetballer.’

Dom

In de Russische media gaat het nauwelijks over de veroordelingen voor Promes voor het neersteken van zijn neef en betrokkenheid bij drugshandel. Men is vooral verontwaardigd over het feit dat Spartak Moskou zo dom is geweest de speler mee naar Dubai te nemen, waar Nederland sinds drie jaar een uitleveringsovereenkomst mee heeft. Men verwacht niet dat de speler nog terug zal keren in de Russische competitie.

Voorbeeld

Het hoofd van de Russische voetbalbond, Alexander Dyukov, was voorzichtig kritisch over de zaak: ‘Van voetballers verwachten wij gedrag waardoor zij een voorbeeld zijn voor fans en jonge voetballers.’ Dyukov vindt dat moet worden ‘uitgegaan van de rechterlijke macht’.

Dyukov vindt dat het ‘rechtssysteem zijn werk moet doen’ en ‘Spartak Moskou zelf moet bepalen of de Nederlandse aanvaller nog deel uit moet maken van het elftal of niet’.

Quincy Promes werd in 2022 nog uitgeroepen tot beste voetballer van de Russische competitie.