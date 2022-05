‘Promes probeerde slachtoffer om te kopen’

Connect on Linked in

Voetballer Quincy Promes wordt ook verdacht van huiselijk geweld, aldus Nieuwsuur. Het was al bekend dat proces verdachte in een onderzoek over grootschalige drugstransporten en van neersteken van zijn neef op een feest in Abcoude. Promes heeft er van alles aangedaan om uit handen van de politie te blijven, zo blijkt.

Verklaring tekenen

Toen de steekpartij plaatsvond werd zijn telefoon al afgeluisterd omdat hij verdachte was van drugshandel. In een van de afgetapte telefoongesprekken bekende hij volgens de politie dat hij zijn neef had gestoken.

Twee vrienden van de voetballer zouden het slachtoffer van de steekpartij in het najaar van 2020 hebben bezocht en hem 20.000 euro hebben geboden als hij een verklaring zou tekenen waarin hij beloofde de aangifte tegen de voetballer in te trekken. Dat was een intimiderend gesprek. Geluidsfragmenten ervan zijn op de telefoon van Promes gevonden. Eén van die twee vrienden is inmiddels in België tot vier jaar cel veroordeeld voor een cocaïnezaak in Antwerpen.

Daderinformatie

Een dag nadat Promes in december 2020 werd gehoord als verdachte meldde een zwager van de voetballer zich bij de politie met een valse bekentenis. Hij verklaarde degene te zijn die gestoken had. Maar hij werd na verhoor weggestuurd omdat volgens de politie essentiële daderinformatie ontbrak.

De recherche heeft volgens Nieuwsuur ook ontsleutelde pgp-berichten van Promes in handen.

Promes maakt momenteel een succesvol seizoen door bij Spartak Moskou. De strafzaak over de steekpartij in Abcoude wordt naar verwachting binnen enkele maanden behandeld.

