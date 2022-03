‘Recherche waarschuwde Ajax voor criminele contacten Quincy Promes’

Connect on Linked in

Er liep al veel langer een onderzoek door de politie op voetballer Quincy Promes. Al in het jaar 2019 toen hij naar Ajax werd gehaald is dat onderzoek gestart, zo schrijft Het Parool. De recherche heeft volgens de krant Ajax gewaarschuwd voor de contacten van Promes. Dat was nog voor de steekpartij, waarin Promes nu verdachte is, gebeurde.

Van der Sar

Een delegatie van de recherche sprak volgens Het Parool onder meer met algemeen directeur Edwin van der Sar. Die kreeg te horen dat Promes is gezien met de voorman van een beruchte rapgroep uit Holendrecht. Justitie denkt dat die man betrokken is bij grootschalige drugstransporten. Eerder waarschuwde politie Ajax ervoor dat Promes contacten had met de halfbroer van de voor medeplegen van moord veroordeelde rapper Jason L.. In dat gesprek lag de nadruk erop dat door dat contact de veiligheid van voetbalmiljonair Promes in het geding zou kunnen zijn.

Promes was ook te zien in videoclips van rappers die op YouTube werden geplaatst. In het voorjaar van 2020 leverde hij een bijdrage aan een release die Jason L. vanuit detentie uitbracht.

Jason L.

Op dat moment liep er een politie-onderzoek waarin de telefoon van Promes werd afgeluisterd. Dat was de reden dat de recherche nu beschikt over opnames van telefoongesprekken die Promes in de zomer van 2020 na de steekpartij voerde met familieleden, en die nu in het dossier over de steekpartij zijn gevoegd als bewijs. Vijf maanden na de steekpartij is Promes enkele dagen vastgezet en verhoord. Tegenover het Ajax-bestuur heeft hij verklaard onschuldig te zijn.

Russische nationaliteit

Dit jaar wordt de strafzaak over de steekpartij inhoudelijk behandeld. Mogelijk staat Promes ook nog een strafzaak als verdachte van drugshandel te wachten.

Of Promes ooit zelf op een Nederlandse rechtszitting zal verschijnen is nog de vraag. Hij voetbalt momenteel in Moskou. Als hij daar de Russische nationaliteit zou verkrijgen is uitlevering naar Nederland vrijwel uitgesloten.