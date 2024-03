Connect on Linked in

Bij een restaurant aan de Kerkstraat in Eindhoven is dinsdagochtend rond 06.00 een explosief afgegaan. Volgens de politie is de glazen pui vernield. Niemand raakte gewond.

De politie doet technisch onderzoek ter plaatse. Het restaurant ligt in het uitgaanscentrum van de stad, naast de Catharinakerk.

Zondag was er in Eindhoven een ontploffing bij een woning. Vorige week waren er explosies in Eindhoven en Best.