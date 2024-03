Quincy Promes vast in Dubai op verzoek van Nederland

Connect on Linked in

Profvoetballer Quincy Promes (32) is in Dubai op verzoek van Nederland gearresteerd. Dat heeft het Amsterdamse Openbaar Ministerie gemeld. Promes is in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel en voor het neersteken van een neef. Hij verbleef in Rusland omdat hij een contract heeft bij Spartak Moskou. Uitlevering vanuit Rusland was kansloos.

Ongeluk

Promes was eerder in Dubai aangehouden nadat hij een ongeluk had veroorzaakt. Hij kon na een trainingskamp niet met de andere spelers van Spartak Moskou terugreizen naar Moskou. Hij kwam al snel weer op vrije voeten en werd in het nachtleven gesignaleerd. Nederland had laten weten dat de arrestatie toen niet op verzoek van Nederland was gedaan.

Overleg

Daarna startte overleg met de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Nederland. Dat resulteerde in een Red Notice bij Interpol die was uitgegeven door Nederland. Zo’n signalering houdt in dat Nederland aan lidstaten verzoekt om opsporing en voorlopige aanhouding van gezochte personen van wie de verblijfplaats bekend is. Maar lidstaten passen wel hun eigen wetten toe bij het beslissen of een persoon moet worden aangehouden.

Nederland heeft sinds enige jaren de justitiële samenwerking met de VAE verbeterd en er is ook een uitleveringsverdrag. Een van de afspraken in het verdrag dat beide landen zwijgzaam zijn over de aard en uitvoering van de samenwerking. Justitie laat weten dat het op dit moment niet mogelijk om aanvullende informatie te verstrekken ‘om verstoring van het lopende onderzoek te voorkomen.

Hoger beroep

Promes kan in Dubai in een procedure zijn uitlevering tegen proberen te houden. Die zal geruime tijd in beslag gaan nemen.

In reactie op de aanhouding wijzen Promes’ advocaten Sophie Hof en Robert Malewicz erop dat Promes tegen zijn veroordeling voor drugshandel in beroep is gegaan. En dat hij altijd heeft ontkend zich met drugshandel te hebben ingelaten.