‘Quincy Promes vastgehouden in Dubai’

De in Nederland veroordeelde profvoetballer Quincy Promes is donderdag volgens Russische media door de autoriteiten vastgehouden op een vliegveld in Dubai. Promes wilde met zijn ploeg Spartak Moskou vertrekken na een trainingskamp in Dubai.

Geen Nederlandse zaak

Bij de grenscontrole werd Promes apart gehouden en naar een politiekantoor gebracht op de internationale luchthaven Al Maktoum in Dubai. Het plan was dat Promes een latere vlucht zou nemen. De Telegraaf meldt vrijdagmorgen dat hij nog steeds in Dubai zou verblijven.

De reden is niet duidelijk. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft aan het Algemeen Dagblad laten weten dat Promes niet voor een Nederlandse zaak is aangehouden omdat het geen seintje heeft gehad.

Twee maal veroordeeld

Promes is in Nederland twee maal veroordeeld. In februari kreeg hij bij verstek zes jaar cel voor het aansturen van uithalers bij het binnenhalen van cocaïne en voor het financieren van cocaïnetransporten. Concreet ging dat om twee grote partijen die in januari 2020 zijn ingevoerd in de haven van Antwerpen.

In juni 2023 heeft Promes 1,5 jaar cel gekregen voor het neersteken van een neef op een familiefeest.

Tegen beide veroordelingen loopt momenteel hoger beroep, en er is een schadevergoedingsprocedure gestart door de neef.