Voetballer Quincy Promes moet betalen voor neersteken neef

Connect on Linked in

Voetballer Quincy Promes is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding betalen aan zijn neef, die hij in diens been heeft gestoken tijdens een ruzie op een feest in juli 2020.

Blijvend letsel

Promes is in de strafzaak bij verstek veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de steekpartij en ging daarvan in hoger beroep.

De neef eist in een civiele zaak schadevergoeding. De rechtbank wees dat toe, maar Promes ging in hoger beroep. De neef heeft aan de steekpartij blijvend letsel overgehouden.

Hoogte

Nu de veroordeling voor de schade definitief is zal in een vervolgprocedure moeten worden vastgesteld hoeveel Promes moet gaan betalen. Dat kan een bedrag zijn van enkele tienduizenden euro’s tot enkele tonnen.

Promes voetbalt bij Spartak Moskou in Rusland.

Er ligt beslag op Nederlands onroerend goed van Promes, onder meer een villa in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. Recent werd negen jaar cel tegen hem geëist wegens een verdenking van grootschalige cocaïnehandel.