Rapper Eves Laurent vrijgelaten uit Nederlandse gevangenis

Connect on Linked in

Rapper Eves Laurent (Jeff A., 30), die in Duitsland een celstraf van vier jaar uitzat vanwege een plofkraak in Wiesbaden in mei 2018, is maandag vrijgelaten uit de Nederlandse gevangenis. Dat blijkt uit berichten op sociale media. De Amsterdamse rapper zat zijn resterende celstraf uit in PI Lelystad.

In een video op Snapchat is te zien dat Eves Laurent met een tas lachend de gevangenis uit komt wandelen en verwelkomd wordt door een vriend. In de begeleidende tekst staat ‘bon siman’ (een goede week).

Plofkraak

In november 2018 veroordeelde de rechtbank in Wiesbaden Eves Laurent tot vier jaar celstraf voor een plofkraak op een geldautomaat in het Duitse stadje. Zijn metgezel Randy R. (26) kreeg 3,5 jaar cel. De buit was 1900 euro. A. brak met een koevoet de pinautomaat open en plaatste een ontstekingslont. R. sloot de gasflessen aan.

Na de explosie sloegen de twee op de vlucht in een gestolen Audi, die al snel in botsing kwam met een auto. Doordat de beschadigde vluchtauto een oliespoor achterliet, kon de Duitse politie de twee makkelijk traceren in een garagebox.

Voorbereiding woningoverval

In 2014 kregen Jeff A. en Randy R. twintig en vijftien maanden cel voor het voorbereiden van een woningoverval in Lelystad, een jaar eerder. Dat werd in cassatie teruggebracht tot vijftien en twaalf maanden cel. Beide mannen zijn inmiddels op vrije voeten.

‘Woningmakelaar voor criminelen’

Eves Laurent is naast soloartiest ook lid van rapcrew De Fellas uit Amsterdam-Zuidoost, van wie verschillende leden vastzitten. De in september 2020 opgepakte woningmakelaar Ophilia R. (27) en haar broer “Freddie Stash” die gelieerd zijn aan de rapgroep zijn inmiddels ook op vrije voeten. Zij zouden volgens de politie met vals opgemaakte werkgeversverklaringen en loonstroken criminelen en illegalen aan een huur- of koopwoning hebben geholpen.