Rapper Joey AK nog maanden vast voor ontvoering en afpersing

Connect on Linked in

Rapper Joey AK (Joël H.) en een groep van acht medeverdachten moeten van de rechtbank in Amsterdam nog zeker negentig dagen in voorlopige hechtenis blijven zitten. Ze staan voor de rechtbank op verdenking van onder meer ontvoering, mishandeling en roof van spullen van een andere rapper, in september vorig jaar. De verdachten horen bij een groepje uit de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost dat zich Zone6 noemt.

Herhaling

Het Openbaar Ministerie had aangedrongen op verlenging van de hechtenis, onder meer omdat volgens de officier van justitie de kans op herhaling van crimineel en gevaarlijk gedrag in groepsverband groot is. Dinsdag was er een voorbereidende zitting in de zaak.

Begin september kreeg de politie een melding over een mishandelde man op straat in Amsterdam-Zuidoost. Tegen agenten verklaarde deze man, die onder het bloed zat, dat hij door een groep mannen was ontvoerd en mishandeld. De politie heeft negen van de tien geïdentificeerd en aangehouden. Onder heen zijn ook Danzel S. (25) en rapper Bigidagoe. De mannen zijn in de leeftijd tussen 21 en 33 jaar oud.

Losgeld

De mishandelde persoon blijkt ook een rapper te zijn, Kobus L.. Hij verklaart dat Joël H. hem op 3 september heeft aangesproken op een industrieterrein in Duivendrecht. De twee kennen elkaar al lang. Het slachtoffer zegt vervolgens te zijn gedwongen onder meer een personenauto, Rolex en meerdere sieraden af te staan en in een Mercedes Vito te stappen. H. zou boos op het slachtoffer zijn omdat hij over hem zou hebben geroddeld.

In het busje rijdt de groep via Den Haag naar Amsterdam-Zuidoost. Die rit duurt enkele uren. L. zegt dat hij op de grond moest zitten en meerdere keren werd geslagen en ernstig bedreigd met marteling en met de dood. Hem werd onder dreiging van een vuurwapen gezegd dat hij bij vrienden een losgeld van 50.000 euro zou moeten regelen. Zijn spullen werden afgepakt en er werd gedreigd zijn vingers af te knippen.

Purmerend

Na een uur in Den Haag te zijn geweest, vertrekt Joey AK naar zijn woonplaats Purmerend. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij om 23.00 thuis moet zijn vanwege elektronisch toezicht. Hij draagt een enkelband vanwege een veroordeling voor een zeer ernstige mishandeling van een vrouw waartoe hij opdracht gegeven.

Terug in Amsterdam willen zes verdachten L. voor de nacht opsluiten in een woning maar hij weet te ontsnappen. Tijdens zijn vlucht krijgt hij nog klappen met stukken hout en schoppen tegen zijn lichaam, zegt hij. Omwonenden zien het gebeuren en waarschuwen de politie waarna de verdachten zijn gevlucht. In oktober pakte de politie H. en acht anderen op.

De verklaring van het slachtoffer vindt volgens het Openbaar Ministerie onder meer ondersteuning in de verklaring van een arts over zijn letsel, foto’s van hem die de politie vindt op de telefoon van Joël H., diverse beelden (waaronder een filmpje van de gijzeling) en berichten die na het incident op social media zijn verschenen.

Pieter Baan

Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Joël H. zal vanaf medio februari in het Pieter Baancentrum (PBC) worden onderzocht. Voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal de reclassering voor alle verdachten nog rapportages opmaken. Er volgen nog in ieder geval twee pro forma-zittingen op 14 april 2022 en 4 juli 2022.

Joël H. is aan de lopende band verwikkeld in strafzaken. Hij is sinds deze zomer in Suriname verdachte van betrokkenheid bij een schietpartij en staat daar gesignaleerd.

In maart kwam hij op vrije voeten na een celstraf voor de ontvoering van een moeder en haar twee dochters van 3 en 7 jaar in Amsterdam-Noord. De vrouw werd ernstig mishandeld. Joey AK stelde dat de vrouw geld van hem had gestolen. Joey AK heeft overigens een voorlopig gebiedsverbod voor Amsterdam-Zuidoost.