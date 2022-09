‘Rapper Joey AK gezocht in Suriname om schietpartij’

Connect on Linked in

Rapper Joey AK, echte naam Joël H. (25), wordt in Suriname gezocht vanwege een schietpartij op 15 augustus bij een tankstation in Paramaribo. Op de website van het Korps Politie Suriname staat dat hij wordt verdacht van poging tot moord c.q. poging tot doodslag; poging zware mishandeling met voorbedachten rade; poging tot zware mishandeling; deelneming aan een criminele organisatie; vernieling en overtreding van de Vuurwapenwet. Verschillende media berichten dat de rapper betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij. De rapper was in augustus in Suriname voor de uitvaart van zijn oma.

Tankstation

Bij een tankstation in de binnenstad van Paramaribo zou er door enkele mannen op elkaar zijn geschoten. Toen de politie ter plaatse kwam waren de mannen al weggevlucht in verschillende voertuigen. Op straat in in de omgeving werd kogelhulzen gevonden en sporen van inslagen. Verschillende media berichten dat een van de betrokkenen Joey AK zou zijn geweest.

De politie zoekt ook een medeverdachte in de zaak: Chivano A. (23, alias “Smoko”).

Toen H. deze zomer op weg was naar Suriname werd op Schiphol ruim 6.000 euro in contanten van hem afgepakt door de Douane. Volgens JoeyAK was het geld, dat in een koffer werd aangetroffen, bedoeld voor een begrafenis in Suriname. De Nederlandse autoriteiten vermoeden witwassen van crimineel geld.

Voorwaarden

Joël H. is sinds deze zomer onder voorwaarden op vrije voeten. Hij heeft een celstraf van 40 maanden uitgezeten (na een eis van vijf jaar) voor het mede organiseren van een ontvoering en een mishandeling van een vrouw, in het bijzijn van haar twee jonge kinderen. De vrouw zou geld hebben ontvreemd van de rapper. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan.

H. heeft gebiedsverboden voor delen van Amsterdam. Hij mocht ook niet reizen maar kreeg wel aparte toestemming om de uitvaart van zijn oma in Suriname bij te wonen.

Nederlandse politie

Tegenover Het Parool heeft advocaat Jan-Hein Kuijpers bevestigd dat er in Suriname ‘roddels en achterklap over een schietpartij de ronde doen’. Kuijpers zegt dat H. stelt dat hij er niets mee te maken had. Waarschijnlijk is H. weer terug in Nederland. Kuijpers zegt dat de rapper bereid is om zich te melden bij de Nederlandse politie.

Na zijn vrijlating gaf Joël H. een interview waarin hij vertelde ernstig bedreigd te worden.