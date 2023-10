Rapper Kempi voor rechtbank wegens drugsbezit en vals geld

Connect on Linked in

Rapper Kempi uit Eindhoven stond maandag terecht voor de rechtbank op Schiphol op verdenking van het bezit van bijna een halve kilo cocaïne, ruim vier kilo wiet en vervalste 50-eurobiljetten. Dat blijkt uit de tenlastelegging die Crimesite heeft ingezien.

Door Roel Janssen

De 37-jarige Jerreley S., alias Kempi, was volgens het Openbaar Ministerie op 12 mei 2021 in Badhoevedorp in het bezit van 490,4 gram cocaïne, 4.340 gram wiet en (door hemzelf) vervalste 50-eurobiljetten.

Gangsterrapper van de Lage Landen

Kempi, ook wel de ‘Gangsterrapper van de Lage Landen’ genoemd, is talloze keren in aanraking gekomen met politie en justitie. Tussen zijn twaalfde en twintigste jaar zat hij zeven keer vast, onder meer voor het dealen van cocaïne en heroïne, het bedreigen van tramconducteurs met een vuurwapen en een vechtpartij met een doorgeladen wapen op zak.

Hij werd in 2007 vrijgesproken op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Kempi werd eerder veroordeeld voor o.a. mishandeling, vuurwapenbezit, bedreiging en mensenhandel.

Wapenbezit en coke

In september 2015 vond de politie bij hem thuis in Helmond een semi-automatisch vuurwapen (CZ Scorpion) met bijbehorende munitie en 5,4 gram cocaïne. Na voor de zoveelste keer maandenlang in voorarrest te hebben gezeten, werd hij begin 2016 in deze zaak veroordeeld tot een jaar cel.

In september 2017 krijgt Kempi ruzie met een ex-vriendin in haar woning in Helmond. Zijn hardhandige arrestatie wordt gefilmd door omstanders. In januari 2018 krijgt hij twee maanden celstraf wegens de mishandeling en bedreiging van zijn ex met een pistool.

Muziekcarrière

Als artiest behaalde de Brabantse rapper met Curaçaose roots grote successen met verschillende singles en albums op hiphoplabel TopNotch. Ook won hij verschillende awards. Kempi’s laatste album, Oompie Keke, kwam uit in 2019.

Kempi staat met een uitgebreid hoofdstuk in het in 2021 verschenen boek Straight Outta Crime over gangsterrap in Nederland.