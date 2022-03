‘Rapper Makka krijgt vijf jaar cel voor gewelddadige overval’

Connect on Linked in

De Zwolse rapper Michael “Makka” C. (36) heeft van de rechtbank in Zwolle vijf jaar de gevangenisstraf gekregen voor een gewelddadige woningoverval in april vorig jaar in Havelte. Bij die beroving werd een 19-jarig escortmeisje ingezet als lokker. Dat bericht De Stentor. Vier mededaders, onder wie de prostituee, krijgen ook celstraffen.

Autohandelaar

De overval was op een autohandelaar uit Steenwijk. Deze maakte in april vorig jaar een afspraak met een prostituee die hij al kende. Hij pikte haar op in Zwolle en samen reden ze naar zijn villa in Havelte reden. Het meisje had hem geappt dat ze problemen had. De autohandelaar wilde haar helpen.

In werkelijkheid was het volgens de rechtbank Makka die vanaf de telefoon van het meisje de berichtjes verstuurde. De vrouw heeft daarover ook verklaard.

Mishandeld

De rechtbank denkt dat Makka en een aantal andere mannen de prostituee gebruikten om haar klant te beroven. Makka en drie andere mannen drongen de villa in Havelte binnen. Daar werd het slachtoffer ernstig mishandeld. De groep ging ervan door met wat dure spullen en duizenden euro’s aan cash.

De rechtbank ziet Makka C. als de leider van de bende. Zijn straf van vijf jaar is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Twee mannen krijgen drie jaar en een andere vier jaar cel. De 19-jarige vrouw is veroordeeld tot 131 dagen jeugddetentie, dat is gelijk aan de tijd die ze in voorarrest doorbracht.

Valse aangifte

Inmiddels zit Makka al een celstraf uit voor het doen van een valse aangifte, in 2018. Hij kreeg daarvoor een half jaar cel.

Hij had verteld aan de politie dat twee mannen hem probeerden vermoorden in de Zwolse wijk Stadshagen. De recherche vond uit dat deze “liquidatiepoging” in scene was gezet.

Makka had toen al een strafblad voor onder meer wapenbezit, zo valt ook te lezen in het boek Straight Outta Crime, over Nederlandse gangster-rappers.