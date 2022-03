‘Realityster Gianni van der B. opgepakt voor grootste methlab in Nederland’

Connect on Linked in

Eén van de hoofdverdachten in het onderzoek naar een gigantisch crystal meth-lab in het Limburgse Nederweert, is realityster Gianni van der B. (29) uit Weert, bekend van tv-programma Temptation Island. Hij meldde zichzelf een week geleden bij de politie. Dat schrijft L1.

Grootste methlab ooit

Het drugslab werd in juli 2021 ontmanteld, maar er werden tot voor kort geen arrestaties verricht. Pas op 8 maart werden verdachten Frits R. (35), Hans R. (51) en Maikel L. (28) uit Weert aangehouden voor betrokkenheid bij het crystal meth-lab waar volgens de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) ruim 100 kilo meth per dag gemaakt kon worden. Het ging volgens de politie om het grootste methlab ooit in Nederland.

Vakantie in Dubai

De politie deed ook invallen in woningen en bedrijfspanden van hoofdverdachten Damien B. (31) en Gianni van der B. Zij waren op dat moment echter op vakantie in Dubai. Op foto’s op zijn Instagram-account blijkt dat Van der B. tot zeker 13 maart nog in Dubai zat.

Volgens L1 hebben de twee hoofdverdachten zichzelf na hun vakantie op 14 maart op het politiebureau in Venlo gemeld. Hun advocate Gitte Stevens wil verder niets kwijt over de zaak.

Anom

Alle vijf verdachten verblijven in voorarrest. De politie kwam ze op het spoor doordat ze gebruik zouden hebben gemaakt van de versleutelde berichtendienst Anom dat door de politie werd opgezet. Daardoor kon de politie alle berichten meelezen die verdachten naar elkaar stuurden.

Chemicaliën geloosd

In de productielocatie in Nederweert werden in de betonnen vloer gaten aangetroffen. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is gebleken dat er chemicaliën geloosd zijn in de bodem, en misschien ook zijn terechtgekomen in het oppervlaktewater en/of riool.