Piet Costa in cel aangehouden voor opdracht geven martelcontainers (UPDATE)

De van grootschalige cocaïnehandel verdachte Roger P. (48, alias “Piet Costa”) is dinsdag in zijn cel aangehouden op verdenking van het opdracht geven voor de bouw van de martelcontainers bij Wouwse Plantage. Ook zijn vermeende rechterhand Hassan M. (39) zou zijn opgepakt. Hij zou na de arrestatie van Piet Costa de zaken hebben waargenomen.

Onderwereldbajes

Vorige maand werd al bekend dat de politie de Rotterdamse crimineel Roger P. ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de inrichting van containers met apparatuur om mensen op een gewelddadige wijze te ondervragen. Justitie heeft P. nu aangeklaagd als opdrachtgever voor de bouw van de ‘onderwereldgevangenis’. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers bevestigt de aanhouding aan Het Parool, maar wil verder geen commentaar geven.

Nog twee arrestaties

Het OM meldt dat dinsdag ook een 39-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Volgens bronnen zou het gaan om Hassan M. Op 29 september werd ook al een zevende verdachte aangehouden in de zaak: een 37-jarige man uit Utrecht. Hij wordt ervan verdacht de containers mee te hebben opgebouwd en ingericht. Het zou gaan om de Bulgaar Nikolay D.

“Luxury Balloon”

Volgens de recherche zou Roger P. in ontsleutelde EncroChat-berichten onder de nickname “Luxury Balloon” hebben gecommuniceerd met de bouwers van het martelcomplex. Verdachte Robin van O. uit Utrecht zou daaraan leiding hebben gegeven. Zijn bijnaam was volgens de recherche “Slempo”. ‘Behandelkamer hebben ze vrijdag afgemaakt. Maandag beginnen ze aan de verblijven’, was één van de berichten van Slempo. Ook werden foto’s gestuurd.

Piet Costa is in juni gearresteerd in een luxe appartement in Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht in 2015 en 2016 duizenden kilo’s cocaïne te hebben geïmporteerd, en voorbereidingshandelingen voor coketransporten te hebben getroffen van maart tot juni 2020.

Op 4 december 2020 vindt de eerstvolgende pro-formazitting in deze zaak plaats.