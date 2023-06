Rechtbank gaat zich buigen over verdediging Ridouan Taghi

Connect on Linked in

De Amsterdams rechtbank houdt binnenkort een zitting om te spreken over de verdedigingssituatie van verdachte Ridouan Taghi, in het proces Marengo.

door Joost van der Wegen

Situatie

Deze zitting zal op maandag 19 juni plaatsvinden, om 13.oo. De rechtbank stelt dat er een zitting komt in de zaken van verdachte Taghi, ‘om te spreken over zijn verdedigingssituatie’.

Lekken

Vorige week werd bekend dat Taghi over een nieuwe raadsman beschikt, nadat zijn eerdere advocaat Inez Weski was aangehouden en in voorlopige hechtenis was geplaatst, vanwege verdenkingen van het lekken van informatie en deelname aan een criminele organisatie. Zij moest hierdoor haar werk als advocaat, en de verdediging van Taghi, neerleggen.

Team

De nieuwe advocaat van Taghi is Michael Ruperti. Hij staat ook een andere verdachte bij, Sil A., wiens zaak in verband werd gebracht met de zaak Marengo. Ruperti zal een ’team’ gaan vormen dat de verdediging van Taghi moet voeren. Nog niet duidelijk is of hij daarin zelf plaats zal nemen, gaf hij eerder aan.