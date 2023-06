‘Michael Ruperti de nieuwe advocaat van Ridouan Taghi’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Michael Ruperti wordt voorlopig de nieuwe advocaat van Ridouan Taghi. Dat meldt het AD woensdagmiddag. Ruperti was onder meer de advocaat van Sil S., de commando die vorig jaar werd verdacht van grootschalige wapen- en drugshandel.

Bijstaan

Tegenover de website laat Ruperti weten dat hij bezig is om op verzoek van Taghi een nieuw advocatenteam samen te stellen. Dit zal zijn belangen behartigen in het Marengo-proces en hem eventueel ook bijstaan in een mogelijk hoger beroep.

Recht

Ruperti tegenover het Algemeen Dagblad: ‘Iedereen heeft recht op een advocaat. Het feit dat hij in een zo’n grote strafzaak door toedoen van het Openbaar Ministerie nu zonder zit, is mijn motivatie om hiermee aan de slag te gaan.’

In een interview op de site van het AD zal Ruperti op een later moment uitgebreider ingaan op zijn keuze.

Ruperti is gespecialiseerd in militair recht. Hij wierp zich in 2020 nog op als tegenkandidaat van Thierry Baudet, als mogelijke voorzitter van het Forum voor Democratie, tijdens de ruzie die destijds in de partij plaatsvond. Hij keurde de autoritaire richting die Baudet toen zou hebben ingenomen af.

Commando

Michael Ruperti was onder meer de advocaat van Sil A., de voormalige commando die eerder terechtstond voor grootschalige wapen- en drugshandel en die in verband werd gebracht met het netwerk van Ridouan Taghi. Zijn naam dook al eerder op in een onderzoek naar Taghi.

Ruperti vroeg vorig jaar om een zitting achter gesloten deuren in deze zaak, zodat zijn cliënt Sil S. vrijuit kon spreken zonder zich te hoeven houden aan zijn geheimhoudingsplicht. De rechtbank honoreerde dat verzoek.

Commando A. is op 1 februari 2022 aangehouden op verdenking van voorbereiding van drugsimport, verduistering van militaire goederen, betrokkenheid bij wapenhandel en verboden wapenbezit. Zijn naam dook op in een onderzoek naar Ridouan Taghi.

Zeker is dat de verdachte S. een kennis is van de in Suriname geboren Gregory F.. Dat is de man die in september 2021 op verzoek van Nederland in Curaçao is gearresteerd in een hotel op verdenking van internationale drugshandel. Justitie ziet F. als een contact van Taghi.

Mogelijk is er ook een relatie met de naspeuringen naar de contacten van een neef van Taghi die deze als advocaat bezocht in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Justitie denkt dat Taghi een gewelddadige ontsnappingspoging (‘met commando’s’) aan het uitdenken was, en via zijn neef contacten daarover onderhield met mensen buiten.

Uitschakelen

Sil A. (44) was volgens zijn advocaat Ruperti in 2019 juist zelf betrokken bij plannen om Taghi uit te schakelen in Dubai. Dat schreef het Algemeen Dagblad. De autoriteiten in Nederland ontkennen dat hier sprake van is geweest.

Volgens Ruperti is dat de enige link die zijn cliënt heeft met Taghi, zo zei hij tijdens de behandeling van de strafzaak. Volgens de raadsman is commando Sil A. nog steeds verbaasd dat hij door justitie in verband wordt gebracht met Taghi. ‘Mijn cliënt heeft er last van dat hij voortdurend wordt gekoppeld aan Taghi. Hij kent hem niet persoonlijk en vindt ook niets van deze man.’

De voormalige advocaat van Taghi, Inez Weski, vroeg de rechtbank in april van dit jaar nog om Ruperti te verhoren in de zaak Marengo, waarin Taghi de hoofdverdachte is.

In april van dit jaar legde Ruperti zijn taken als advocaat van Sil A. neer, omdat de rechtbank weigerde hem getuigen van de inlichtingendiensten te laten horen. ‘Dit betekent dat ik vastzit en mijn cliënt daarom niet kan verdedigen’, gaf de advocaat toen aan.