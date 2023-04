‘Verdachte commando betrokken bij operatie om Taghi in Dubai te traceren’

Connect on Linked in

Sil A. (44), de commando die wordt verdacht van wapen- en drugshandel en door justitie wordt gelinkt aan het netwerk van Ridouan Taghi, was volgens zijn advocaat in 2019 zelf betrokken bij plannen om Taghi uit te schakelen in Dubai. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Volgens A.’s advocaat Michael Ruperti is dat de enige link die zijn cliënt heeft met Taghi, zo zei hij maandag tijdens de behandeling van de strafzaak. Volgens Ruperti is commando Sil A. nog steeds verbaasd dat hij door justitie in verband wordt gebracht met Taghi. ‘Mijn cliënt heeft er last van dat hij voortdurend wordt gekoppeld aan Taghi. Hij kent hem niet persoonlijk en vindt ook niets van deze man.’

Geheime operatie

Vlak na zijn arrestatie in februari 2022 zou A. hebben verteld dat hij in 2019 alleen betrokken was bij de voorbereiding van het geheime plan om Taghi op te halen en eventueel uit te schakelen in Dubai of Iran. Het plan zou met onder meer medewerkers van de geheime diensten zijn besproken.

Over een operatie in Iran had A. zijn twijfels, maar in Dubai – waar Taghi uiteindelijk werd opgepakt – zag hij zeker mogelijkheden. Het zou de eerste keer zijn geweest als het Korps Commandotroepen daadwerkelijk zou zijn ingezet om Taghi in het diepste geheim uit te schakelen in een ander land.

Cokesmokkel

Advocaat Michael Ruperti brengt het opmerkelijke nieuws over het Korps Commandotroepen (KTC) naar buiten als protest tegen de werkwijze waarop justitie en de Marechaussee met zijn cliënt zijn omgegaan. A. wordt beschuldigd van drugs- en wapenhandel. Hij zou volgens het OM meer dan duizend wapens of onderdelen daarvan hebben verhandeld. Verder zou hij 260 kilo cocaïne hebben gesmokkeld via de Dominicaanse Republiek en geheime informatie over het Korps Commandotroepen en zijn collega’s hebben gedeeld.

Elite-eenheid

Sil A. was jarenlang lid van een elite-eenheid binnen de elitetroepen van het KCT: de 102 compagnie. Bij Defensie testte de sergeant-majoor wapens en communicatiesystemen.

A. is bevriend met de Surinaamse Nederlander Gregory F.. Deze werd in 2021 opgepakt vanwege drugshandel en is vorige maand veroordeeld tot negen jaar cel, voor cocaïnetransporten.