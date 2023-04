Rechtbank heropent grote plofkraakzaak na arrestatie voortvluchtige verdachte

Connect on Linked in

Hoewel de behandeling al was afgesloten, en het Openbaar Ministerie in februari al straffen tot zes jaar cel had geëist tegen zes van plofkraken verdachte mannen en een vrouw, heropent de rechtbank Utrecht de zaak. De reden is dat vorige week een 22-jarige verdachte is opgepakt. De man had eerder belastende verklaringen afgelegd tegen de verdachte maar was in augustus op de vlucht gegaan. De groep wordt verdacht van een serie plofkraken in Duitsland.

Duitsland

De 22-jarige man uit Den Bosch was niet bij de rechtszaak aanwezig omdat hij in augustus vorig jaar was gevlucht en sindsdien voor de politie onvindbaar was.

Het Openbaar Ministerie verdenkt zes verdachten uit Utrecht en Den Bosch van betrokkenheid bij plofkraken in Duitsland. Het is één van de grotere strafzaken tegen plofkraken en staat ook in verband met de ontploffing in een loods in Utrecht waar één van de verdachten om het leven kwam.

De zaken van de zes verdachten zijn in februari inhoudelijk behandeld. Vorige week werd de voortvluchtige opgemerkt en na een lange politie-achtervolging gearresteerd. De achtervolging liep van Limburg naar Den Bosch waarbij de verdachte volgens de politie ‘extreem gevaarlijk verkeersgedrag’ vertoonde.

Getuige

De man heeft vorig jaar bij de politie belastend verklaard over de andere verdachten. Daarom hadden de advocaten van de andere verdachten gevraagd om hem te horen als getuige. De rechtbank had dit toegestaan. Maar het was nooit gebeurd omdat de man onvindbaar was en zich niet meldde voor de inhoudelijke behandeling.

Nu de man alsnog is opgepakt kan de rechtbank niet anders dan het onderzoek te heropenen om hem alsnog te horen.

Eigenlijk had de rechtbank vrijdag uitspraak willen doen in de zaak van de zes verdachten.