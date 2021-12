Rechtbank: ook in de EBI kan verdachte adequate verdediging voeren

Connect on Linked in

De rechtbank van Amsterdam heeft in het Marengo-proces besloten dat Ridouan Taghi ook een effectieve en adequate verdediging kan voeren als zijn advocaat haar laptop niet mee naar binnen mag nemen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Advocaat Inez Weski had een paar weken geleden betoogd dat haar cliënt op die manier het recht op een eerlijk proces ontnomen wordt.

Laptop

Advocaten mogen hun eigen laptop niet meer invoeren in de EBI nadat justitie de ernstige verdenking kreeg dat Taghi en zijn neef en advocaat Youssef een gewelddadige ontsnapping aan het voorbereiden waren tijdens bezoeken.

De rechtbank zegt dat niet gebleken is dat een effectieve en adequate verdediging niet meer mogelijk is zolang verdachte gedetineerd zit in de EBI.

De rechtbank wijst erop dat er sinds 8 november 2021 voor de advocaat op afspraak een inzage-laptop met daarop het procesdossier beschikbaar is in de EBI als zij Taghi bezoekt en dat die daar zelf ook over het gehele dossier kan beschikken.

Oplossing

Dat er tussen de Orde van Advocaten en het ministerie van Justitie overleg gaande is over een oplossing is in het besluit ‘maar zeer beperkt meegewogen omdat er nog geen definitieve overeenstemming is over een voorgestelde oplossing’.

In de eerste helft van 2022 zijn nog 43 zittingsdagen voor Marengo gepland. De rechtbank stelt dat als er door de beveiligingsmaatregelen extra tijd voor de verdediging noodzakelijk is hiervoor mogelijkheden zijn.

Nico Meijering, de advocaat van Mohamed Razzouki, staakte deze maand zijn aanwezigheid als advocaat tijdens de zittingen vanwege de kwestie van het uitbannen van de laptop als hij op bezoek komt in de EBI.