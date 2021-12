Advocaat vraagt uitstel Marengo-proces

Connect on Linked in

De advocaat van Marengo-verdachte Mohamed Razzouki wil uitstel van de inhoudelijke behandeling van de zaak van zijn cliënt. Er kan volgens Nico Meijering geen sprake zijn van een adequate verdediging, omdat hij zijn laptop niet kan meenemen als hij zijn cliënt bezoekt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

De directie van de EBI verbiedt sinds 18 oktober het meebrengen van laptops door advocaten. Dit nadat een advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi werd aangehouden, omdat deze Youssef Taghi samen met Taghi mogelijk een uitbraak aan het voorbereiden was.

Er is overleg geweest tussen de Orde van Advocaten, NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten) en de EBI over de kwestie. Een advocaat kan in de EBI nu (mits op tijd gereserveerd) alleen met een laptop met daarop het dossier van het Openbaar Ministerie werken.

‘Maar dat is niet hetzelfde als het in vier jaar tot stand gekomen verdedigingsdossier’, zei Meijering dinsdag. ‘Er is nu sprake van een oneerlijk proces’, aldus de raadsman. Hij wil dat de rechtbank nu stappen onderneemt, omdat zij verantwoordelijk is voor een eerlijk proces, in het kader van het Europese verdrag voor de rechten van de mens.

De zaak moet worden aangehouden, vindt Meijering, zolang hij niet onbelemmerd de verdediging kan voeren. Hij wil ook dat de tijd die inmiddels verloren is gegaan in het proces wordt gecompenseerd.

Dinsdag staat de moord op Ranko Scekic op het programma. Dat is een zaak waarin alle sleutelspelers in het liquidatieproces (inclusief kroongetuige Nabil B.) als verdachte zijn aangemerkt.

