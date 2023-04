Rechtbank: tot 14 jaar cel voor dodelijke schietpartij Bergen aan Zee

Connect on Linked in

De rechtbank Noord-Holland heeft zes mannen veroordeeld voor de rol die zij hebben gespeeld bij het doden en de poging tot ontvoering van een man uit Colombia op 16 februari 2021 in Bergen aan Zee. De rechtbank heeft de zes verdachten gevangenisstraffen opgelegd van twee tot veertien jaar. Twee andere verdachten zijn vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie eiste op 22 maart tot twintig jaar cel.

Sky

Uit berichten van de cryptocommunicatiedienst Sky-ECC bleek dat de aanleiding voor deze gebeurtenis vermoedelijk was gelegen in een mislukte drugsdeal die heeft plaatsgevonden op 11 februari 2021. De 36-jarige Marius M. kreeg van Colombianen suiker in plaats van cocaïne geleverd. Ook zou hij zijn vastgebonden en zou hij zijn bestolen van een bedrag van 150.000 euro en een Rolex horloge. M. heeft meerdere personen gevraagd uit te kijken naar de Colombianen. Vervolgens is er contact geweest met de Colombianen en een afspraak gemaakt voor een drugsdeal op 16 februari 2021. Het werkelijke plan, zo leidt de rechtbank af uit de Sky-berichten, was om een Colombiaan te ontvoeren en (zwaar) te mishandelen.

Incident

Op 16 februari 2021, rond 15.45, hebben vier mannen in Bergen aan Zee geprobeerd het Colombiaanse slachtoffer in een auto te duwen om hem te ontvoeren. Het slachtoffer heeft zich hiertegen verzet. Er is met een vuurwapen geschoten en het slachtoffer is drie keer geraakt. Hij had daardoor ernstig letsel opgelopen. Op dezelfde dag is het slachtoffer enige tijd later in Bergen als gevolg van dat letsel overleden.

Georganiseerd

M. is een van de personen die de ontvoering heeft bedacht en georganiseerd. Hij is op 16 februari 2021 vanuit zijn woonplaats naar Alkmaar gereden, waar hij de uitvoerders van het plan instructies heeft gegeven. Er is geen bewijs dat hij zelf in Bergen aan Zee geweest. Als organisator is hij wel mededader van de poging tot ontvoering. Omdat hij wist dat er wapens werden meegenomen en mogelijk zouden worden gebruikt, is hij ook medeverantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer. De rechtbank heeft een gevangenisstraf van veertien jaar aan M. opgelegd.

De 49-jarige Ardijan A. heeft ook een organiserende rol gehad. Hij was niet in Bergen aan Zee aanwezig, maar heeft samen met M. het ontvoeringsplan bedacht, mensen geregeld om dat uit te voeren en iemand geregeld om in Bergen aan Zee te observeren. A. is medeverantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer, omdat ook hij wist dat er wapens werden meegenomen en mogelijk zouden worden gebruikt. A. heeft een gevangenisstraf van veertien jaar gekregen.

De 28-jarige A. is voortvluchtig en hij was dus niet aanwezig bij de strafzaak. De rechtbank heeft geoordeeld dat hij een van de vier mannen was die probeerde het slachtoffer in een auto te duwen en dat hij degene was die de dodelijke schoten heeft gelost. De rechtbank heeft aan A. ook een gevangenisstraf van veertien jaar opgelegd.

De rechtbank heeft de zaak tegen een andere verdachte aangehouden, omdat hij in Macedonië zou zijn overleden. Het Openbaar Ministerie laat onderzoeken of dit bericht klopt. Zodra daarover duidelijkheid is, zal de rechtbank beslissen hoe het verder gaat met zijn zaak.