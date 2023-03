Ontvoering werd dodelijke mislukking: OM eist tot 20 jaar cel

Connect on Linked in

Een poging om een 45-jarige Colombiaan te ontvoeren leidde tot het doodschieten van het beoogde slachtoffer in het centrum van Bergen aan Zee. Tegen een groep van acht verdachten eist het Openbaar Ministerie woensdag in het Justitieel Complex op Schiphol tot twintig jaar celstraf. De schoten vielen op 16 februari 2021 om 15.45. De Colombiaan werd door familie nog richting Bergen gereden maar bezweek op weg naar een ziekenhuis.

Medeplegen doodslag

De hoogste straf van twintig jaar werd geëist tegen Marius M. (36), tegen de voortvluchtige Ardijan A. (28) en tegen een man van 49 jaar. Eén van de totaal negen verdachten (28 jaar) blijf op 6 maart te zijn geliquideerd in Macedonië. Tegen zeven verdachten luidt de verdenking: medeplegen van gekwalificeerde doodslag en het medeplegen van poging vrijheidsberoving al dan niet met de dood tot gevolg. De verdenking tegen een achtste verdachte is lichter: medeplichtigheid aan het medeplegen van een poging wederrechtelijke vrijheidsberoving met de dood tot gevolg. De zaak van de geliquideerde negende verdachte zal later worden afgesloten.

Al snel na de gebeurtenissen in Bergen aan Zee werden zes Colombianen opgepakt, dat bleken vrienden van het slachtoffer te zijn. Bij de aanhouding werden circa zeshonderdduizend euro aangetroffen en ook twee alarmpistolen, hiervoor zijn de Colombianen in een andere zaak vervolgd.

Suiker

De aanleiding van het schietincident bleek een conflict in de wereld van de drugshandel te zijn. Marius M. is op 11 februari 2021 in een woning in Zandvoort mishandeld en beroofd door meerdere Colombianen met wie hij een afspraak had om drugs te kopen. Hij werd beroofd van 150.000 euro en een Rolex-horloge. In plaats van cocaïne hadden zij hem suiker willen verkopen.

M. heeft volgens het Openbaar Ministerie een plan bedacht om samen met anderen wraak te nemen. Daarom werd via via een afspraak gemaakt, zogenaamd om drugs te kopen van de Colombianen. Die afspraak werd gepland op de fatale 16 februari in Bergen aan Zee. De Colombianen kozen de locatie.

Sky

Het bewijs komt vooral uit door de politie leesbaar gemaakt berichten van de encryptiediensten Sky ECC en An0m. Locatiedata van telefoons bewijzen volgens het Openbaar Ministerie dat de verdachten op de dag van de afspraak uit verschillende delen van het land naar Bergen aan Zee kwamen. Ook zijn er camerabeelden beschikbaar van een samenkomst bij een fast food restaurant in Amsterdam.

Hulp

De geplande ontvoering in Bergen aan Zee ging mis doordat het slachtoffer zich verzette en werd neergeschoten. Volgens het OM gingen alle verdachten die aanwezig waren er hierna vandoor. De vriendin van het slachtoffer en zijn zoon tilden de zwaargewonde in een auto en reden in hoog tempo naar Bergen, op zoek naar een ziekenhuis. Op de Stationsstraat in Bergen zette de politie de auto stil en werd ter plekke hulp verleend door politie en ziekenhuispersoneel. Maar dat mocht niet meer baten.

Schotrestsporen

De schutter was de 28-jarige verdachte, aldus de officieren van justitie, hij is voortvluchtig. Het schot is tijdens een worsteling gelost. Er is een handschoen gevonden met aan de binnenkant dna van een van de verdachten en aan de buitenkant schotrestsporen van het vuurwapen dat is gebruikt. De recherche stelt dat vast aan de hand van de op de plaats delict gevonden hulzen.

Alle verdachten moeten volgens het OM op de hoogte zijn geweest van het plan om één of meerdere Colombianen te gaan ontvoeren in Bergen aan Zee. Alle actie werd tevoren doorgesproken door de groep. Het OM spreekt daarom van ‘professionele criminelen’.

Na de mislukte ontvoering gingen de verdachten overigens door met drugshandel, aldus justitie.