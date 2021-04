Rechtbank verbiedt en ontbindt motorclub Caloh Wagoh

Connect on Linked in

Motorclub Caloh Wagoh wordt verboden en ontbonden als vereniging. Dit geldt ook voor alle lokale chapters. Dat heeft de rechtbank in Utrecht maandag beslist. Het Openbaar Ministerie had in een civiele procedure om het verbod gevraagd omdat de activiteiten van Caloh Wagoh in strijd zouden zijn met de openbare orde. De rechtbank oordeelt dat dit inderdaad zo is. Die activiteiten vormen een ernstig gevaar voor de samenleving en kunnen die zelfs ontwrichten.

Chats op harde schijf

Het OM droeg tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak verschillende voorbeelden aan waaruit zou moeten blijken dat de activiteiten van Caloh Wagoh in strijd zijn met de openbare orde. Zo blijkt onder andere uit chats die aangetroffen zijn op de harde schijf van één van de bestuursleden dat hij door twee personen is gevraagd iemand te liquideren. Het bestuurslid gaf vervolgens drie andere Caloh Wagoh-leden de opdracht de liquidatie uit te voeren.

Loods

Volgens het OM vervullen andere leden verschillende faciliterende rollen. Zo diende een loods van één van hen (die van kopstuk Greg R. in Mijdrecht) als bergplaats voor vluchtauto’s en vuurwapens. Daarnaast zijn er voorbeelden van gewelddadige gebeurtenissen die volgens de rechtbank voortkomen uit de geweldscultuur van Caloh Wagoh. Hierbij plegen leden van de motorclub in full colors ernstig geweld of dreigen daarmee.

Eris-proces

Meerdere Caloh Wagoh-leden staan op dit moment terecht in het omvangrijke Eris-proces dat draait om verschillende liquidaties en liquidatiepogingen in de onderwereld. Daarin worden de leden strafrechtelijk vervolgd en is ook sprake van een kroongetuige (Tony de G.) die belastend over hen verklaart. De inhoudelijke behandeling van het Eris-proces staaat gepland vanaf augustus 2021.

Dat in de strafzaken tegen de Caloh Wagoh-leden nog geen uitspraak is gedaan, maakt voor een civiel verbod tegen de motorclub niets uit. De rechtbank concludeert dat het beeld dat het OM in deze civiele procedure van Caloh Wagoh heeft geschetst voldoende aannemelijk is geworden.

Mogelijk hoger beroep

Volgens de rechtbank vormt Caloh Wagoh een ernstige aantasting van ons rechtstelsel en kan het de samenleving ontwrichten. De rechtbank oordeelt dat een verbod noodzakelijk is. Het verbod geldt ook voor de lokale chapters omdat dit geen op zichzelf staande verenigingen zijn. Caloh Wagoh werd in 2016 opgericht. Eind 2019 had de club ongeveer 20 lokale chapters.

Het OM had de rechtbank gevraagd om het verbod per direct in te laten gaan, maar dat verzoek wordt afgewezen. Caloh Wagoh krijgt eerst nog de kans om in hoger beroep te gaan. Pas als het verbod onherroepelijk is, zal de motorclub definitief worden verboden.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank.