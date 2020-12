Inhoudelijke behandeling Eris-proces gepland vanaf augustus 2021

Print This Post

Justitie verwacht binnen afzienbare tijd afronding van de zaak in het omvangrijke Eris-proces tegen verschillende kopstukken van motorclub Caloh Wagoh. Donderdag en vrijdag waren er in Justitieel Complex Schiphol regiezittingen tegen de in totaal 20 verdachten. De inhoudelijke behandeling staat gepland vanaf augustus 2021.

Onderzoekswensen

Tijdens de regiezittingen werden vooral de onderzoekswensen van de advocaten en de voorlopige hechtenis van de verdachten besproken. Het OM wees het verzoek van enkele advocaten om de ex-vriendin en vader en moeder van kroongetuige Tony de G. te horen toe. Ook de ex-schoonvader van De G. mag worden gehoord.

De kroongetuige is inmiddels zeven dagen verhoord, waarbij alle advocaten en het OM in de gelegenheid zijn gesteld om vragen te stellen. In juni 2021 zal door de rechter-commissaris nog ruimte gereserveerd worden om De G. te kunnen bevragen naar aanleiding van mogelijke andere getuigenverhoren, onderzoeksbevindingen en nadere processtukken die nog aan het dossier worden toegevoegd.

Patrick S.

Aan Patrick S. is vrijdag officieel het medeplegen van de moord op Jaïr Wessels op 7 juli 2017 ten laste gelegd. S. wordt door justitie gezien als degene die Wessels op 7 juli 2017 naar station Breukelen heeft gelokt, waar hij vervolgens werd geliquideerd door vermeend schutter Howard K. Tony de G. zou de vluchtauto hebben bestuurd. Patrick S. werd op 11 december 2020 in Antwerpen opgepakt met 250 kilo coke. Zijn voorlopige hechtenis in het Eris-onderzoek was geschorst.

Ferman D.

Het gerechtshof heeft begin december de voorlopige hechtenis van Ferman D. bij de liquidatie van Justin Jap Jjong opgeheven. Wel heeft het Hof de voorlopige hechtenis in stand gehouden met betrekking tot de deelneming aan een criminele organisatie. Justitie ziet D. als de chauffeur van de auto die een rol speelde bij de liquidatie van Jap Tjong, in januari 2017 in Amsterdam-Osdorp.

Onderwereldmoorden

Het OM verdenkt in totaal 20 verdachten, waaronder kroongetuige Tony de G., van onder meer vijf liquidaties en meerdere pogingen daartoe. Hoofdverdachten in het proces zijn vermeend ‘moordmakelaar’ en Caloh Wagoh-president Delano “Keylow” R. (50) en zijn vermeend ‘raadgever’ Greg R. (72). Volgens justitie zou Delano R. onder meer liquidaties hebben laten uitvoeren in opdracht van Ridouan Taghi.

Het OM meldt dat het onderzoek bij de rechter-commissaris ‘zeer voorspoedig’ verloopt en dat er ‘binnen afzienbare tijd zicht is op afronding van de zaak’.

In maart 2021 staan weer pro-formazittingen gepland in het Eris-proces.