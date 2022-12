Rechtbank wil dat Openbaar Ministerie identiteit Sky-gebruikers geeft

Connect on Linked in

In een zaak die dient voor de rechtbank in Amsterdam laat de rechtbank komende maandag een verdachte op vrije voeten stellen in afwachting van de beantwoording van vragen van de Hoge Raad over de hack door de politie van chats van encryptietelefoons van Sky ECC die dienen als bewijs. De verdachte staat terecht voor het verkopen van pgp-toestellen, drugshandel en witwassen. De rechtbank besloot ook dat de officier van justitie de identiteit van gebruikers van Sky-telefoons waarmee de verdachte zou hebben gechat vrijgeeft, omdat die mogelijk moeten worden gehoord.

Hoge Raad

Dit najaar besloot de rechtbank in Leeuwarden zogeheten “prejudiciële vragen” te stellen aan de Hoge Raad over Sky ECC. In afwachting daarvan werden verdachten op vrije voeten gesteld. Later volgden rechtbanken in verschillende zaken dat voorbeeld en nu ook in deze zaak in Amsterdam. Die zaken lopen door het wachten op de Hoge Raad grote vertraging op. Daarom heeft het Openbaar Ministerie in een scherpe brief aan de rechtbanken tegen deze beslissing geprotesteerd.

De inhoudelijke behandeling van deze Amsterdamse zaak stond gepland op 23 februari en zal nu niet door kunnen gaan. Waarschijnlijk komt de Hoge Raad in de loop van volgend jaar met de antwoorden op de prejudiciële vragen.

Identiteit

De verdachte had volgens het Openbaar Ministerie met meer dan 100 andere Sky-gebruikers contact. Het bewijs bestaat uit chats van de verdachte (over onder meer witwassen) met een tiental andere Sky-gebruikers. Advocaat Cem Polat had de rechtbank verzocht om – als bij het Openbaar Ministerie de identiteit van die personen bekend is – die personen als getuige te kunnen horen. Het Openbaar Ministerie heeft een landelijke machtiging gekregen om die identificatie te mogen blokkeren als er opsporingsbelangen in het spel zijn.

De rechtbank heeft besloten dat ondanks die machtiging het Openbaar Ministerie de identiteit van die gesprekspartners van de verdachte (indien bekend) toch aan de rechter-commissaris moet geven. Daarna kan dan worden besloten of ze als getuige moeten worden gehoord.

Advocaat Polat zegt dat in een Rotterdamse zaak de rechtbank onlangs een vergelijkbaar besluit nam. Polat: ‘Ik merk dat rechtbanken de laatste tijd kritischer zijn als het gaat om onderzoekswensen die zien op Sky.’