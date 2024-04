‘Rechter in hoger beroep zaak Marengo mag van OM blijven’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie vindt dat de rechter in het hoger beroep van de zaak Marengo niet hoeft te vertrekken, omdat hij eerder voorzitter was in de zaak kroongetuigenzaak Passage. Advocaten van de verdachten zijn bezorgd dat hij niet objectief genoeg is.

Beeld: Ridouan Taghi op weg naar Nederland, na de beslissing over zijn uitlevering

Los

Dit meldt De Telegraaf donderdagmiddag. Het OM vindt dat de twee zaken los van elkaar staan. ‘Een inhoudelijke en feitelijke verwevenheid is geenszins het geval’, aldus de advocaat-generaal. Ook benadrukte ze dat oordelen over wetten en regels dagelijks werk is van een rechter. ‘Dat kan op geen wijze enige schijn van partijdigheid wekken.”

De voorzitter van het hof merkte op dat de standpunten van de advocaten en het OM ‘ver uit elkaar’ lijken te liggen, tekent de krant op. Het hof beslist op 8 mei over de verzoeken van de advocaten.

Levenslang

De rechtbank in Amsterdam legde in het liquidatieproces Marengo eind februari levenslang op aan Ridouan Taghi (46) voor het opdracht geven tot meerdere moorden en pogingen tot moord en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Ook Saïd Razzouki (51) en Mario R. (44) kregen levenslang.

Beroep

Ridouan Taghi besloot daarop in hoger beroep te gaan, net als 13 andere verdachten. Ook het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep, tegen zeven medeverdachten van Taghi. Daarbij gaat het om zaken waarin de rechtbank verdachten gedeeltelijk heeft vrijgesproken. In sommige gevallen vindt het Openbaar Ministerie de opgelegde straffen te laag.