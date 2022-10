Rechtse paramilitair en stamvader van Clan del Golfo krijgt in Verenigde Staten 35 jaar cel

Connect on Linked in

De Colombiaanse voormalige drugsbaron en paramilitair leider Daniel Rendón-Herrera, alias “Don Mario” is maandag door een een federale rechtbank in Brooklyn, New York, veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf. Rendón-Herrera (57) leidde volgens de rechtbank een criminele drugsorganisatie en was betrokken bij samenzwering (conspiracy) toen hij een terroristische organisatie financierde. Hij moet ook 45,7 miljoen dollar ontnemingsvordering betalen.

Narco-terrorist

Rendón-Herrera was vanaf 1997 betrokken bij de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dat was een uiterst rechtse paramilitaire organisatie die oorlog voerde tegen de guerrilla’s van de linkse FARC en tegelijk steeds meer betrokken raakte bij moorden op burgers, corruptiepraktijken waarbij hoge officieren uit leger en politie werden omgekocht, en bij drugshandel. Hij stond aan de wieg van het netwerk dat later Los Urabeños en de Clan del Golfo is genoemd.

De Amerikaanse aanklager omschreef Rendón-Herrera als de ‘meest gevreesde narco-terrorist in Colombia’. Hij stelde hem ook verantwoordelijk voor de marteling en dood van rivaliserende drugshandelaren en burgers. Onder zijn leiding is 74.000 kilo cocaïne in de Verenigde Staten ingevoerd.

Hij werd in 2015 uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Opmerkelijk is dat Don Mario wel is veroordeeld voor criminele organisatie en samenzwering maar niet apart voor moord en drugshandel. De straf van 35 jaar is dan ook relatief mild.

Rendón-Herrera heeft geprobeerd uitlevering te voorkomen door gebruik te maken van een wet die een vorm van amnestie mogelijk maakte voor personen die een getuigenverklaring aflegden over de bloedige burgeroorlog. Dat lukte hem niet omdat de hoogste rechter in Colombia bewezen achtte dat hij ook na het vredesakkoord van 2006 was doorgegaan met criminele activiteiten.

Macht

De Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) werd na de vredesbesprekingen in Colombia in 2006 gedemobiliseerd. De macht van de Urabeños of Clan del Golfo was gebaseerd op de inzet van voormalige AUC’ers die hun wapens niet hadden ingeleverd en veel militaire ervaring meebrachten. Al snel controleerden de Urabeños de belangrijkste drugsroutes en gebieden waar cocaïne werd geproduceerd.

Nadat Don Mario in 2009 op een afgelegen boerderij in Urabá door een politiemacht werd gearresteerd werden de broers Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni,” and Dario Antonio Úsuga, alias “Otoniel” de bazen van de Urabeños. Ondanks de arrestaties van Rendón-Herrera en in 2021 van Otoniel, is het cocaïnenetwerk van de Clan del Golfo volop actief, met name in de noordelijke havens van Colombia.

In september werd in Dubai een zoon van Don Mario opgepakt, Sebastián Meneses, omdat hij door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) wordt verdacht van betrokkenheid bij internationale drugshandel.

