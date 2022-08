‘Rechtszaak tegen Quincy Promes uitgesteld’

Connect on Linked in

De rechtszaak tegen de voormalige Ajax-voetballer Quincy Promes is uitgesteld. De advocaat van het slachtoffer wil voor zijn cliënt nu een kort geding starten, om vervroegd een schadevergoeding te kunnen eisen. Dit meldt RTL Boulevard.

Mes

Quincy Promes (30) zou op een familiefeest in 2020 zijn neef hebben gestoken met een mes. Justitie vervolgt hem hiervoor. Maar tegenover RTL Boulevard meldt de advocaat van het slachtoffer, Yehudi Moszkowicz, dat de behandeling van de zaak weer is uitgesteld.

Veroordeeld

Promes werd begin juni door een civiele rechter al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, waarvan de hoogte nog moet worden bepaald, aldus de website van Boulevard vrijdagmiddag.

Moszkowicz vindt het ‘schandalig’ dat er weer sprake is van uitstel: ‘Dat kun je een slachtoffer niet aandoen in mijn ogen. Dan is er een datum en dan wordt deze zonder duidelijke reden weer geannuleerd. Hij had gehoopt op zitting aan te geven welke schade hij heeft.’

Vanwege de vertraging, ziet Promes’ neef zich genoodzaakt een kort geding te starten tegen Promes. Zijn advocaat bij RTL Boulevard: ‘We willen een voorschot krijgen op de schadevergoeding. Mijn cliënt is zowel mentaal als fysiek aangetast hierdoor en volgt onder andere therapie voor PTSS. Hij is niet in staat om te werken.’

Verdacht

Promes is tegen het vonnis over de betaling in beroep gegaan. Hij wordt voor de strafrechter door justitie vervolgd voor moord of doodslag en zware mishandeling, drugssmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Voor deze laatste feiten liep al een onderzoek tegen hem, voordat het incident met zijn neef plaatsvond.