Rechtszaak tegen schutter pizza-eigenaar Goran Savic van start (VIDEO)

Op woensdag 29 januari begint in de rechtbank in Amsterdam de pro-formazitting tegen de 41-jarige C.A. uit Amstelveen die terechtstaat voor de moord op pizza-eigenaar Goran Savic (49) en de liquidatiepoging op de Servische crimineel Jovan Djurovic op 23 oktober 2019 in Amsterdam.

Ervoor gesprongen

Goran Savic, eigenaar van pizzeria La Piccola Baracca aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West, werd de bewuste dag om 15.45 doodgeschoten in zijn restaurant. De kogels waren bedoeld voor de Servische crimineel Jovan Djurovic die zwaargewond raakte. Naar verluidt sprong Savic voor Djurovic en redde zo het leven van de Serviër.

Zemun-groep

Goran Savic was een ex-militair die in de Balkanoorlog vocht. Hij had geen crimineel verleden. Jovan Djurovic wél. Hij en zijn in 2013 bij een auto-ongeluk in Montenegro overleden broer Luka gelden in Servië als zware criminelen die men rekent tot de Zemun-groep: een groepering die verantwoordelijk was voor de moord op de Servische premier Zoran Djindjic in 2003. Djurovic was op de Balkan volgens Servische media al meermaals doelwit van moordaanslagen.

Dubai

Een mogelijk motief voor de mislukte moordaanslag in Amsterdam is dat Jovan Djurovic en zijn Zemun-clan voor ongeveer 10 miljoen euro drugsgeld achterover zouden hebben gedrukt dat naar Dubai moest gaan. Djurovic zou daardoor vanuit de Balkan naar Nederland zijn gevlucht. Djurovic is een vriend van de in Nederland bekende crimineel Luka Bojovic, die gold als een contact van Willem Holleeder.

Snelle arrestatie

De vluchtauto van de schutter werd na de schietpartij gezien op de Admiraal De Ruijterweg. Na een korte achtervolging werd daar de 41-jarige Amstelvener C.A. aangehouden. Bij zijn aanhouding werd door de politie een waarschuwingsschot gelost. In de auto van de verdachte werd een vuurwapen aangetroffen. C.A. staat terecht voor moord en poging tot moord. Het is de eerste pro-formazitting in de zaak. De inhoudelijke behandeling volgt later.