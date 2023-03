‘Regering moet meer doen tegen femicide’

Connect on Linked in

Een aantal organisaties die voor de veiligheid van vrouwen opkomen, willen dat de regering beleid ontwikkeld om het aantal gevallen van femicide, vrouwenmoord, omlaag te brengen. Zo moet het makkelijker worden voor vrouwen om anoniem aangifte te doen van terreur in een relatie.

Foto: Scholiere Humeyra werd door haar ex-vriend bedreigd en later vermoord

Vermoord

Femicide is de moord op een vrouw, vanuit het motief dat zij een vrouw is. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord. De dader is bijna altijd haar man, of ex-man. Vaak gebeurt het omdat een vrouw uit een relatie wil stappen, of op een andere manier haar grenzen aangeeft.

Zes op de tien vrouwen die tussen 2017 en 2021 in Nederland door geweld om het leven kwamen, werden door hun (ex-)partners vermoord. Nog te vaak worden dit soort incidenten volgens de organisaties ‘huiselijke geweld’ of een ‘familiedrama’ genoemd.

Aanpak

Tientallen organisaties die zich bezighouden met de veiligheidssituatie van vrouwen roepen het Kabinet daarom op om een aanpak te ontwikkelen om het aantal gevallen van femicide omlaag te brengen.

Ze wil dat terreur tegen vrouwen eerder wordt herkend door bijvoorbeeld huisartsen of in het onderwijs. Ook moet de hulpverlening makkelijker toegankelijk worden. Justitie moet ervoor zorgen dat er na een melding sneller contact wordt gelegd met de melder. Ook moet het veiliger worden om anoniem aangifte te kunnen doen.

Doodgeschoten

De moord op de Rotterdamse scholiere Humeyra in december 2018 wordt als een voorbeeld van femicide gezien. Zij werd door haar ex-vriend doodgeschoten, die haar een week eerder had bedreigd met een foto, waarop hij met wapens te zien was. Ze werd drie kwartier voor ze over de bedreiging een afspraak met de politie had, om het leven gebracht.