‘Regime Taghi in EBI is versoepeld’

Connect on Linked in

Het regime waaronder Ridouan Taghi is gedetineerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught is versoepeld. Taghi werd tot voor kort verzorgd door een speciaal team van anonieme en gemaskerde cipiers. Dat heeft zijn advocaat Thomas van der Horst gezegd aan EenVandaag. Half oktober waren die maatregelen ingesteld nadat uit onderzoek naar de ontmoetingen van Taghi met zijn toenmalige advocaat was gebleken dat zij op zoek waren naar namen en adresgegevens van personeel.

15 december

Een aantal EBI-medewerkers is enige tijd ondergedoken geweest. De strenge veiligheidsmaatregelen waren voor Nederlandse begrippen ongekend.

Op 8 oktober 2021 werd advocaat en neef Youssef Taghi aangehouden in de EBI (hij is recent vrijwillig teruggetreden als advocaat). Er loopt nu een strafzaak tegen hem.

Volgens advocaat Van der Horst heeft de maatregel geduurd tot 15 december. ‘De huidige detentie-omstandigheden van Taghi zijn nu min of meer gelijk aan de situatie van voor de gebeurtenis op 8 oktober 2021. Het ‘gewone’ personeel is teruggekeerd en de ‘externen’ zijn verdwenen’, zo liet de advocaat weten aan EenVandaag.

Geen namen

Ridouan Taghi wordt volgens zijn raadsman sinds de arrestatie van zijn neef nog wel ‘minder dan voorheen bezocht door de casemanager, leden van de medische dienst en de mentor’. Verder staat op schriftelijke stukken van medewerkers over interne inlichtingen, beslissingen en mededelingen geen naam of of afzender. Verzoeken van Taghi om mensen te spreken krijgen veelal ‘geen gehoor.’

Taghi zit in voorlopige hechtenis omdat hij word verdacht van het opdracht geven van een reeks moordopdrachten in het criminele milieu in het Marengo-proces.

Zie ook:

Hoge Raad: rechtbank moet opnieuw oordelen over invallen bij advocaat Taghi

Advocaat Youssef Taghi over EBI-zaak: ‘Angst, bang om te zeggen’