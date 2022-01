Advocaat Youssef Taghi over EBI-zaak: ‘angst, bang om te zeggen’

Connect on Linked in

Advocaat Youssef Taghi heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan lidmaatschap van een criminele organisatie, en aan voorbereiden van moord, invoer en handel in cocaïne, en witwassen. Youssef Taghi zou criminele informatie van zijn neef Ridouan Taghi hebben doorgegeven vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). Zijn advocaten stellen dat, als hij al criminele informatie heeft doorgegeven, dit nog geen voorbereiding van ernstige strafbare feiten betekende. Ze willen dat Youssef Taghi op vrije voeten komt.

Door @Wim van de Pol

De officieren van justitie citeerden donderdagmorgen uit de communicatie die Ridouan en Youssef Taghi in de advocatenkamer van de EBI hebben uitgewisseld. In de periode van 20 augustus tot 8 oktober van vorig jaar, waren daar microfoons en camera’s geïnstalleerd die communicatie van de twee vastlegden. Op 8 oktober werd Youssef Taghi in de advocatenkamer gearresteerd.

Hij bracht sinds vorig voorjaar als advocaat bezoeken aan zijn neef. Hij had als advocaat en docent in Utrecht een geheel niet criminele reputatie.

iPad

Uit de registraties valt op te maken dat Ridouan Taghi in de advocatenkamer berichten schreef op een notitieblok en dat tegen de glaswand hield die de twee scheidde. Youssef maakte daarvan dan met een iPad foto’s. Omgekeerd hield hij zijn iPad tegen de glaswand. Daarop kon Ridouan foto’s zien van appjes die op telefoons waren ontvangen. Ook maakten de twee handgebaren. Terwijl deze uitwisseling plaatsvond hielden de twee hardop een gesprek gaande over niet criminele zaken, aldus de officieren.

Schakel

‘Het is duidelijk geworden dat Youssef Taghi de noodzakelijke schakel vormde tussen Ridouan Taghi en andere leden uit een crimineel samenwerkingsverband door informatie over en weer door te geven waardoor strafbare feiten konden worden voortgezet en/of gepleegd’, aldus een officier van justitie.

En volgens justitie gaf Ridouan Taghi opdrachten en begreep Youssef Taghi die opdrachten kennelijk ook allemaal en gaf hij ook adviezen terug. Dus nam Youssef Taghi in de ogen van de officieren zelf deel aan de criminele organisatie. Over een uitbraak uit de EBI zei Youssef bijvoorbeeld:

lk wil niet bemoeien maar de pro’s moeten echte pro’s zijn! navy echte actie niet gasten die overval plegen.

In de gesprekken was sprake van een vijftigtal (bij)namen. De recherche zoekt nog uit wie dat allemaal kunnen zijn, en ook hoe het staat met de uitvoering van de uitbraakplannen die Ridouan volgens justitie heeft besproken met Youssef. Een aantal namen die zouden moeten worden betrokken waren naaste familieleden van Ridouan Taghi, aldus het OM.

Daglicht

Taghi schreef onder meer over een uitbraakplan uit de EBI dat ‘dit het belangrijkste is’, dat dit plan moet lukken omdat hij anders ‘doodgaat of nooit meer daglicht ziet’, volgens justitie.

Op 29 september vroeg Youssef aan Ridouan: ‘Heb je het gevoel dat het goed geregeld is?’ Op camerabeelden is dan te zien dat Ridouan instemmend knikt.

Ridouan schrijft aan ene “Jim” over de vlucht na een uitbraak: ‘jammers ten behoeve van zendmasten, wegen blokkeren en stroom weg. Het beste is wanneer het hard regent.’ Ook moet er 1.500 liter olie worden gekocht zodat auto’s gaan glijden. Ridouan schrijft ook dat Jim: ‘moet weten hoe die camera’s hier werken en die elektrischiteit van de muur, alle gevangenissen hebben dat dus laat hem kijken precies hoe werkt!’

Ridouan toonde zich ongeduldig tegenover “Jim”: Je zegt nu al 6 maanden 2 weken en nog niks. Het moet op navy seals manier! Je denkt te makkelijk echt. Pot maken onkosten jongens geef ze wat niet teveel pas als goed is gelukt’.

Justitie concludeert dat Youssef Taghi sinds zes maanden als advocaat op bezoek kwam bij zijn neef en dat dus het uitwisselen van criminele informatie al die tijd gaande moet zijn geweest.

Paniek

Op 5 oktober heeft Ridouan voor Youssef vier volledige namen van DJI-personeel uitgeschreven. Youssef moet de adressen achterhalen van deze vier medewerkers via een corrupte medewerker bij de Belastingdienst (In november werd bekend dat enige medewerkers van de EBI waren ondergedoken in verband het onderzoek naar Taghi).

Advocaat Yassine Bouchikhi zei wel te willen aannemen dat er informatie door zijn cliënt is doorgegeven. Maar volgens hem heeft Youssef Taghi al in het najaar verklaard nooit die namen te hebben doorgespeeld (‘namen, van niemand niet’), en nooit mensen in gevaar te hebben gebracht. Informatie uit het dossier bevestigt dat ook, aldus de advocaat.

Ridouan Taghi schrijft op zeker moment: ‘je hebt die namen niet doorgegeven.’

Advocaat Haroon Raza zei dat uit het dossier overduidelijk blijkt dat Youssef Taghi door die mededeling van Ridouan Taghi was overvallen ‘en klaarblijkelijk enigszins in paniek op dat moment iets moet verzinnen’.

Bouchikhi citeerde uit een verklaring van Youssef Taghi bij de raadkamer: ‘Angst. Bang om verkeerd te doen. Bang om te zeggen.’

Strafrechtelijke relevantie

‘Dat er berichten doorgegeven zijn dat willen wij best aannemen in dit stadium, maar wat is er dan precies doorgegeven en aan wie en waarover? Daarvan staat simpelweg helemaal niets vast’, zei Bouchikhi. Het gaat om ‘strafrechtelijke relevantie’ van de berichten, aldus Bouchikhi: ‘Uit het procesdossier kan absoluut niet zonder meer worden afgeleid dat er sprake zou zijn van het voornemen om een moord, brandstichting, afpersing, vrijheidsberoving of gijzeling te plegen of dat Youssef daar wetenschap van zou hebben gehad.’

Volgens zijn advocaat Haroon Raza zal Taghi nu zijn toga aan de wilgen hangen als deze zaak is voltooid. Hij zei dat zijn cliënt ‘uit schaamte’ niet op de pro forma-zitting was verschenen.

De rechtbank van Amsterdam besloot donderdagmiddag de voorlopige hechtenis van Taghi te verlengen tot medio april. De rechtbank ziet onder meer een gevaar dat Youssef Taghi het lopende onderzoek in gevaar kan brengen als hij op vrije voeten komt.

