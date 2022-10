OM eist levenslang tegen opdrachtgever Beuningse vergismoord

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de 29-jarige Jomairo D. uit Amsterdam voor de Beuningse vergismoord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy (49). Tegen vijf medeverdachten van 21 tot 33 jaar zijn celstraffen van 20 tot 28 jaar geëist.

Jomairo D. is volgens de officier van justitie onder meer de opdrachtgever van de dodelijke schietpartij op 6 juli 2020 bij het Thorbeckeplein in Beuningen, waarbij de schutters zich vergisten in het doelwit en de onschuldige Mehmet Kiliçsoy om het leven kwam.

Busje

Het slachtoffer liep die ochtend rond 08.30 over de Burgemeester Gerardtslaan, toen hij ter hoogte van het Thorbeckeplein vanuit een busje werd beschoten. Kiliçsoy overleed onderweg naar het ziekenhuis. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de daders zich vergist hebben in het doelwit. Wie er wel geliquideerd moest worden en welk motief hierachter zou schuilen, is niet duidelijk geworden.

Volgens het OM is Jomairo D. een “aannemer van gewelddadig werk”.

‘En niet zomaar gewelddadig werk; de liquidatie lijkt het belangrijkste product dat hij te koop aanbiedt. Zelf pleegt hij geen geweld, dat laat hij door anderen doen. Eventuele onschuldige – verkeerde – slachtoffers worden min of meer gezien als bedrijfsongeval.’

Verkeerde chalet beschoten

D. wordt door het OM ook gezien als opdrachtgever voor een beschieting van een chalet in Tienhoven op 4 juli 2020. Ook hier werd het verkeerde doelwit geraakt. Een man die in het chalet sliep raakte zwaargewond en het is volgens het OM een wonder dat zijn gezinsleden niet geraakt zijn door de rondvliegende kogels. Aan de beschieting in Tienhoven lag een conflict over drugshandel ten grondslag.

Moordplan

Ook stond Jomairo D. terecht voor voorbereidingshandelingen van de liquidatie van Amsterdammer Anis B., in de periode van november 2020 tot januari 2021. Op 16 mei 2021 werd B.’s vriendin Ayla Mintjes doodgeschoten in Amsterdam-Slotervaart, toen B. naast haar in de auto zat. Anis B. was het daadwerkelijke doelwit.

Schokkend

De impact van de vergismoord in Beuningen gaat volgens de officier van justitie veel verder dan het enorme leed dat de nabestaanden – drie kinderen en een echtgenote – is aangedaan. Het slachtoffer is – evenals het gezin in het chalet in Tienhoven – een onschuldig slachtoffer. ‘En omdat het iedereen kan overkomen, schokt dit soort moorden de maatschappij nog eens extra’, aldus het OM.

Dat de schietpartij in Beuningen op klaarlichte dag op de openbare weg is uitgevoerd, werkt strafverzwarend. Doordat Jomairo D. bleef zwijgen tijdens het proces en geen enkel berouw toont, is volgens het OM alleen een levenslange gevangenisstraf passend.

Medeverdachten

Voor de vergismoord in Beuningen stonden nog vijf medeverdachten van 21 tot 33 jaar terecht. Zij hoorden celstraffen van 20 tot 28 jaar tegen zich eisen. Drie van hen worden ook verdacht van betrokkenheid bij de beschieting in Tienhoven, evenals een 43-jarige man tegen wie negen jaar is geëist wegens het medeplegen van de poging moord.

Volop bewijs

Tegen de verdachten van de vergismoord in Beuningen is volgens justitie genoeg bewijs, waaronder dna, getuigenverklaringen, camerabeelden van de auto’s die de verdachten gebruikten, zendmasten die hun telefoons aanstraalden en gekraakte berichten die enkele verdachten naar elkaar verzonden.

