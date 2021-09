‘Registeraccountant verdacht van witwassen voor Noffel’

Connect on Linked in

Twee neven en hun oom hebben volgens het landelijk parket van het Openbaar Ministerie geld witgewassen voor de tot levenslang veroordeelde Naoufal “Noffel” F. (40) en de voor drugshandel veroordeelde Muhammed S. (31). Het OM eiste vorige week 3,5 jaar cel tegen het drietal plus een beroepsverbod voor de accountant, zo schrijft Het Parool.

Amstelveen

Noffel is veroordeeld voor het aansturen van een liquidatie in Almere en de mislukte poging om in 2015 een Amsterdamse crimineel te liquideren. Justitie denkt dat Muhammed S. onder meer met Noffel F. in de cocaïnehandel zat. S. kreeg van de rechtbank 13 jaar voor drugsimport met vissersschepen uit Urk.

In door de politie ontcijferde pgp-berichten die aan Noffel en S. worden toegeschreven komen ook chats voor die op witwassen lijken te duiden.

F. en S. probeerden geld wit te krijgen om (bijvoorbeeld) advocaten te kunnen betalen. In dat onderzoek kwamen de verdachten R.K. (32) en A.K. (41) en hun oom, de registeraccountant R.C. (50), uit Amstelveen, naar voren.

Drukken

De mannen van Surinaams-Hindoestaanse komaf vroegen aanvankelijk kennelijk 10 procent van de wit te wassen bedragen als tarief. In een bericht dat volgens justitie door S. aan F. is verstuurd stond: ‘Ja broer ik ga even me die hindoestanen praten om te drukken naar 5 procent zij moeten facturen maken etc. om het wit te maken!’

Hoewel er geen sprake is van miljoenen euro’s denkt justitie toch dat zo aanzienlijke bedragen via constructies zijn witgewassen: 400.090 euro, 665.032 euro en 354.671 euro.

Muhammed S. was ook enige tijd in dienst bij een bedrijf van een van de neven. Ook dat was volgens justitie nep en alleen een manier om wit te wassen

De drie verdachten ontkennen zich aan witwassen te hebben schuldig gemaakt.