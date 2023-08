‘Rico de Chileen buiten de EBI geplaatst’

Connect on Linked in

Richard “Rico” R. (49) verblijft niet meer in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij is overgeplaatst naar in een lichter gevangenisregime, zo bericht EenVandaag.

Elf jaar

Rico R. is in 2021 veroordeeld tot elf jaar cel als leider van een criminele organisatie die liquidaties liet uitvoeren, in cocaïne handelde en witwaste. Volgens het Openbaar Ministerie deed hij dat samen met Ridouan Taghi (45), tegen wie levenslang is geëist voor een serie moorden. Rico is wel verdacht van betrokkenheid bij bepaalde concrete liquidaties, maar er niet voor vervolgd, zodat de straf tot elf jaar beperkt bleef.

Rico R. had ook contacten met de Italiaan Raffaele Imperiale, die inmiddels in Italië een kroongetuigendeal heeft gesloten. Wat Imperiale over Nederlandse collega-criminelen heeft verklaard is nog niet duidelijk.

Taghi

Justitie concludeerde dat R. via pgp-chats veelvuldig contact had met Taghi en met hem moordplannen maakte, zelfs tegen officier van justitie Koos Plooij.

Na zijn aanhouding in Chili eind 2017 werd Rico R. bij aankomst in Nederland direct in een zwaarbeveiligde cel van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught geplaatst.

Geen grond

Inmiddels heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) bepaald dat er geen grond meer is om zijn verblijf in de EBI te verlengen.

Rico R. is overgeplaatst naar een Afdeling Intensief Toezicht (AIT). Dergelijke afdelingen, met eveneens zeer zwaar regime, zijn er op drie plaatsen in het land. Advocaat Leon van Kleef: ‘Deze beslissing komt zeker drie jaar te laat. Mijn client zat onrechtmatig vast in de EBI.’

Overigens kan het regime in een AIT zodanig verscherpt worden, indien een directie dat noodzakelijk vindt, dat het er maar weinig verschil met de EBI is.

‘Niet juist’

In de uitspraak van de RSJ beoordelen de rechters een verlenging van het verblijf van Rico R. in de EBI als ‘onredelijk, onbillijk en niet juist’. Nieuwe, relevante politie-informatie waaruit vluchtrisico of gevaar blijkt, ontbreekt.

Ook wijzen de rechters erop dat Rico R. begin 2025 op vrije voeten komt. In de wet staat dat een EBI-gedetineerde zo kort voor zijn vrijlating moet worden overgeplaatst naar een soepeler gevangenisregime, om zich te kunnen voorbereiden op een leven buiten de gevangenis.