Amsterdams-Italiaans camorra-kopstuk sluit deal met justitie

De samen met verschillende Nederlanders van internationale cocaïnehandel verdachte Italiaan Raffaele Imperiale (48) is in Italië begonnen aan een kroongetuige-procedure (in Italië “pentito” geheten). Dat melden verschillende Italiaanse media. Het bleek dinsdag tijdens de behandeling van een grote strafzaak in Napels waarin Imperiale één van de hoofdverdachten is. Een andere hoofdverdachte is Raffaele Mauriello, baas van de Amato-Pagano-clan uit Secondigliano, bij Napels, een Camorra-groep.

Mauriello

Imperiale komt zelf voort uit de Scissionisti-clan, ook uit Secondigliano. Hij heeft in de zaak verklaringen afgelegd over in ieder geval twee medeverdachten, onder wie Mauriello (zie foto onder). Zijn eerste verklaring zou dateren van 25 oktober. Het is overigens opvallend dat ook twee andere hoofdverdachten (onder wie Mauriello) enkele verklaringen hebben afgelegd. Maffiosi spreken doorgaans geen woord met de politie. Persbureau ANSA schrijft dat van de verdachten in de zaak alleen Imperiale nu daadwerkelijk als spijtoptant is overgelopen naar justitie.

Imperiale werd dit jaar door de Verenigde Arabische Emiraten Dubai uitgezet na langere tijd van politiek en diplomatiek overleg met Italië.

Hij zou vanuit Dubai grote transporten van cocaïne naar Europa hebben georganiseerd. Het bewijs in de zaak komt uit door de politie leesbaar gemaakte pgp-berichten van EncroChat en Sky ECC, die via Europol naar Italië zijn gestuurd.

Van Gogh

Imperiale kwam in het nieuws nadat de Nederlander Mink Kok vanuit zijn woonplaats Libanon naar buiten had gebracht dat twee door onder meer Octave Durham uit het Van Goghmuseum gestolen doeken van Vincent van Gogh door Imperiale waren aangekocht. Imperiale bezorgde de doeken bij de Italiaanse autoriteiten waarna ze terugkeerden in Amsterdam.

Rico

Voor de eeuwwisseling was Imperiale enige tijd in Amsterdam gevestigd en werkte hij samen met Nederlandse criminelen in het (soft)drugsmilieu. Hij kende niet alleen Mink Kok maar ook de Chileense Amsterdammer Richard “Rico” R., die in Nederland inmiddels is veroordeeld voor leiden van een criminele organisatie die in drugs handelde en moorden liet plegen. De recherche concludeerde ook dat Imperiale cocaïnezaken deed met Edin G., die recent vanuit Dubai naar Nederland werd uitgezet.

En verder ziet justitie in bewijs uit de pgp-chats dat Imperiale ook met Ridouan Taghi samenwerkte, tegen wie dit jaar levenslang is geëist voor opdracht geven voor een serie onderwereldmoorden.

Nederlandse zakenpartners

In Italië lijkt de regeling voor pentiti op de Nederlandse kroongetuigenregeling. Er zijn ook belangrijke verschillen. Zo is het in principe vereist dat de kandidaat in Italië direct binnen een korte termijn alles wat hij weet op tafel moet leggen om in een beschermingsprogramma te komen. Maar wat voor soort deal Imperiale heeft gesloten is nog gissen, zijn beslissing dateert van eind oktober.

De krant La Repubblica schrijft dat Imperiale verzekert dat hij klaar is om zijn leven te veranderen maar dat hij, om als geloofwaardig te worden beschouwd, zich niet zal kunnen beperken tot het hier en daar bevestigen van de inhoud van wat er in pgp-chats aan feiten naar boven komt.

Als Imperiale ook zijn kennis over Nederlandse zakenpartners in verklaringen vast laat leggen dan kan dat voor die personen ernstige consequenties hebben, voor personen die al vast zitten zoals Mink Kok (nu in Nederland voor een cocaïnezaak), en Rico R., maar zeker ook voor mensen die nog op vrije voeten zijn.

En ook over de kopstukken van de Ierse Kinahan-groep, die momenteel internationaal worden gezocht, zou Imperiale informatie kunnen hebben.