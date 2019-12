Politiechef: Taghi zat verschanst in villa

Connect on Linked in

Ridouan Taghi woonde in een villa in een nieuwbouwwijk van Dubai. Dat vertelde de plaatselijke politiechef Jamal Al Jallaf, die betrokken was bij de arrestatie, in gesprek met Nieuwsuur. Hij kwam het huis zelden uit. Ook nam hij voorzorgsmaatregelen om onzichtbaar te blijven. Volgens Jallaf was Taghi ‘erg voorzichtig.’

Gordijnen

‘De gordijnen van het huis waren altijd dicht, er kwam geen licht naar buiten. Je kon van buitenaf niet zien of er iemand binnen was. Er was ook niet te zien of er iemand naar binnen ging of naar buiten kwam’, zegt Al Jallaf. ‘Taghi wilde voorkomen dat te zien was of er iemand in het huis was.’

Hij had geen contact met officiële instanties en werd geholpen door vrienden of kennissen. Deze contacten hebben een rol gespeeld bij zijn ontdekking, vertelt de politiechef. ‘We konden informatie over de mensen die hem hielpen met elkaar verbinden. Zo werd zijn aanwezigheid in het huis bevestigd.’

Taghi bood geen verzet bij de arrestatie, zegt de politiechef. ‘Hij gaf zich meteen over.’ Naast Taghi een vrouw gearresteerd. ‘Zij heeft een Aziatische nationaliteit en wordt gezien als een vriendin van Taghi.’

Marokko

Jallaf: ‘In 2016 kwam hij naar Dubai. Taghi is op een officieel Nederlands paspoort binnengekomen, maar op naam van iemand anders. Hij kwam dus niet op de achternaam Taghi het land binnen.’

Taghi zal volgens Al Jallaf aan Nederland worden uitgeleverd. Volgens hem zijn er geen uitleveringsverzoeken van andere landen, zoals Marokko waar Taghi ook wordt gezocht.

Zie ook:

Nog vijf mensen aangehouden in onderzoek Taghi

‘Zus Ridouan Taghi opgepakt bij woninginval in Vianen’

Ridouan Taghi opgepakt in Dubai (UPDATE2)