Rol Mees T. in Mallorca-zaak mogelijk groter dan gedacht

De rol van de 18-jarige Hilversummer Mees T. bij de gewelddadigheden op Mallorca is mogelijk groter dan gedacht. T. wordt naast betrokkenheid bij de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen ook verdacht van twee keer poging tot doodslag en twee keer openlijk geweld. Dat schrijft AD.

Eerder maakte het Openbaar Ministerie op 13 augustus bekend dat Mees T. wordt verdacht van medeplegen doodslag, poging tot doodslag en openlijk geweld. Dat gebeurde in een discotheek in El Arenal op Mallorca en op de boulevard. De verdenkingen zijn gebaseerd op verklaringen en beeldmateriaal.

Voorarrest verlengd

De rechtbank in Lelystad heeft donderdag het voorarrest van T. met drie maanden verlengd. Het verzoek van zijn advocaat tot schorsing van de voorlopige hechtenis is afgewezen. Ook het voorarrest van twee andere verdachten, Sanil B. (19) en Hein B. (18), werd eerder met negentig dagen verlengd. Beide Hilversummers worden verdacht van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman en het medeplegen van poging tot doodslag op zijn vriend. Sanil B. wordt ook verdacht van het medeplegen van poging tot doodslag op een slachtoffer in de horecagelegenheid in El Arenal.

Vijf verdachten vast

In totaal zijn er nu vijf verdachten aangehouden, die allen in voorlopige hechtenis zitten. Dinsdag werden twee 18-jarige Hilversummers opgepakt. Justitie verdenkt ze van poging tot doodslag en openlijk geweld in de horecagelegenheid. Daarnaast worden ze verdacht van het plegen van openlijk geweld later op de bewuste avond op de boulevard in El Arenal. De twee tieners worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Inmiddels beschikt justitie over dertig verklaringen over de gewelddadigheden op Mallorca. De eerste pro-formazitting in de zaak vindt naar verwachting begin november plaats.