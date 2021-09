‘Rol politie na drievoudige moord met dienstwapen nooit onderzocht’

Connect on Linked in

De Rijksrecherche en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben geweigerd om te onderzoeken welke verantwoordelijkheid en rol de Nationale Politie had in de zaak van een undercoveragent die in september 2019 zichzelf en zijn gezin thuis doodschoot met zijn dienstwapen, in september 2019. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De man had PTSS, en het was bekend dat het slecht met hem ging. De dag van de drievoudige moord haalde de 35-jarige Wendell Cardoze onverzorgd en op badslippers zijn wapen op in het politiebureau in Dordrecht.

Geen onderzoek

Volgens de Volkskrant twijfelde een dienstdoende politiecollega op dat moment of Cardoze wel agent was. Hij liet hem begaan. Weer huis schoot Cardoze even na 18.00 zijn vrouw en zijn dochters van 8 en 12 dood.

De Rijksrecherche moest na de drievoudige familiemoord onderzoek doen naar ‘goed werkgeverschap’ van de politie. Een van de kwesties was hoe het kon dat de overspannen agent zijn dienstwapen kennelijk kon ophalen terwijl bekend was dat het slecht met hem ging. De Rijksrecherche deed geen onderzoek maar schoof de zaak door naar de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die deed ook geen onderzoek omdat dit niet tot haar ‘primaire werkproces’ zou behoren.

Dood door schuld

De moeder en oma van de slachtoffers, en schoonmoeder van de agent, heeft deze week aangifte tegen de politie en de staat gedaan, wegens dood door schuld. Ze vindt dat de politie nalatig handelde door de agent zijn dienstwapen te verstrekken.

De voorzitter van de Nederlandse Politiebond vindt dat het onderzoek alsnog moet worden gedaan en dat het in 2019 ook aan de bond is toegezegd dat er zo’n onderzoek zou komen.

Richtlijn

Het innemen van dienstwapens ligt zeer gevoelig bij agenten, en daarom is er volgens de politiebond bij korpschefs vaak sprake van aarzeling, en ervaren ze het ontbreken van een eenduidige richtlijn.

In de aangifte staat ook dat de Staat nalatig is geweest door – ondanks een toezegging in 2017 – geen praktische handleiding met criteria voor de inname van dienstwapens aan de politie te verschaffen. Deskundigen bepleitten al eerder zo’n uniforme werkwijze.