‘Rotterdam gaat volop door met preventief fouilleren op straat’

De Rotterdamse driehoek van politie, Openbaar Ministerie en burgemeester is van plan volop door te gaan met preventief fouilleren op straat om wapens uit de roulatie te halen, aldus het Algemeen Dagblad. Amsterdam staakte vorig jaar de fouilleeracties juist, na een mislukte proeven.

420 wapens

in een jaarrapportage over het preventief fouilleren in Rotterdam staat dat het afgelopen jaar drie keer zoveel mensen zijn gefouilleerd als in 2021. Dat leverde een record van 420 wapens op: 27 vuurwapens, 287 steekwapens en 36 slagwapens (zoals boksbeugels).

Er zijn in 2022 in Rotterdam op straat 11.488 mensen gefouilleerd en 3653 auto’s gecontroleerd.

Zomercarnaval

Opvallend is dat bij het recente Zomercarnaval bewust niet is gefouilleerd. Het carnaval werd ontsierd door twee schietpartijen.

Het was de eerste keer in vele jaren bij dit evenement dat fouilleringen niet plaatsvonden. De politie vond dat vanwege de drukte agenten niet goed konden garanderen dat passanten ongeacht huidskleur, geslacht of andere kenmerken eruit gepikt zouden worden.

Voorwaarden

De Rotterdamse gemeenteraad heeft vorig jaar als scherpe voorwaarde gesteld dat etnisch profileren niet is toegestaan. Wel mogen mensen op bepaalde kleding worden uitgekozen. Alleen als er acute dreiging is en geen andere acties mogelijk zijn mag de politie bepaalde groepen eruit pikken. Maar het mag nooit gaan om personen met een bepaalde huidskleur, nationaliteit, afkomst of religie.

Iedereen moet een gelijke kans krijgen om gefouilleerd te worden. Altijd kijkt een politie-waarnemer toe als twee agenten fouilleren. Tevoren moeten agenten afspraken maken over de te volgen werkwijze zodat die voldoet aan de regels. Een voorbeeld is het controleren van iedere derde passerende persoon of alle rode auto’s.

Wapengeweld

In Rotterdam zijn grote delen van Zuid, Noord, Kralingen-Crooswijk en het hele centrum aangewezen als gebied waar de politie fouilleeracties mag houden. Dat is gedaan omdat met name in deze gebieden veel wapengeweld is.

De politie in heel Nederland maakt zich ernstige zorgen om het toegenomen wapenbezit bij jongeren.

Gevaarlijk persoon

In Rotterdam probeerde de politie eerder ‘gevaarlijke’ personen te controleren. De selectie werd dan gemaakt op basis van strafblad, maar ook als iemand “foute vrienden” had.

Dan werd deze persoon een ‘veiligheidsrisicosubject’. De rechter stond dit niet toe omdat het in strijd met de wet was.