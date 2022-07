Rotterdammer (21) opgepakt voor beschietingen woning in Barendrecht

Connect on Linked in

Een 21-jarige man uit Rotterdam is donderdagmiddag aangehouden op verdenking van beschietingen van een woning in Barendrecht deze week. Hij wordt verdacht van poging tot moord.

(beeld JBMedia)

Maandagmiddag kreeg de politie rond 15.50 melding van een mogelijke beschieting van een woning aan de Avenue Carre in Barendrecht en veel stank- en rookoverlast. In een ruit werd een kogelinslag gevonden. Ook bleek een deel van de gevel zwartgeblakerd te zijn. Vermoedelijk is de woning in de nacht van zondag op maandag al belaagd. Er kwam toen een melding van harde knallen, maar de hulpdiensten troffen niets aan.

Kogelinslagen

In de nacht van maandag op dinsdag werd dezelfde woning rond 01.15 uur opnieuw beschoten. In en bij de woning werden meerdere kogelinslagen en hulzen aangetroffen. Ook hierbij raakte niemand gewond, omdat er volgens de politie tijdelijk niemand in de woning verblijft.

De woning werd dinsdag voor zeker een maand gesloten.

Volledige beperkingen

De recherche startte direct na de schietincidenten een onderzoek op. Dat leidde uiteindelijk naar de 21-jarige Rotterdammer. De aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De politie zet het onderzoek voort.

Conflict drugshandel

In de regio Rijnmond en Rotterdam is de laatste weken een serie aan beschietingen op woningen geweest, waarschijnlijk zit er een conflict in de drugshandel achter. Maandag arresteerde de politie een 16-jarige jongen in verband met een schietpartij in Rotterdam-Zuid.