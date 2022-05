Rotterdammer (21) opgepakt voor liquidatie Shantienne Frans

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een 21-jarige man uit Rotterdam is vrijdagnacht aangehouden door de politie vanwege betrokkenheid bij de liquidatie van de 34-jarige Rotterdammer Shantienne Frans (foto). Het slachtoffer werd op 22 mei doodgeschoten aan de Nassauhaven in Rotterdam-Feijenoord. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt de politie zaterdagavond.

Op zondag 22 mei rond 23.30 waarschuwden meerdere mensen de politie dat zij schoten hadden gehoord op de Nassauhaven. Daar bleek op straat de zwaargewonde Shantienne Frans te liggen, die ter plaatse aan zijn verwondingen overleed.

Uitgebrande auto

De schutter stapte na de schietpartij direct in een gereedstaande grijze auto. Enkele minuten later werd op de Feijenoordkade een brandende auto ontdekt. Volgens de politie gaat het om de vluchtauto.

Filmpje

Op een filmpje dat een uur na de schietpartij online verscheen, is te zien dat het slachtoffer van zeer dichtbij onder vuur wordt genomen. Daarbij zijn vier schoten te horen. Wat het motief is geweest voor de liquidatie is nog onbekend.

Broertje eerder doodgeschoten

De Rotterdamse Curaçaoënaar Shantienne Frans was de broer van de op 29 mei 2020 geliquideerde Merwin “Junny” Frans (30). In april vorig jaar werden Michelangelo B. (21) en Anderson B. (21) veroordeeld tot 18 en 17 jaar cel voor de liquidatie van Merwin Frans in Rotterdam-IJsselmonde. Het slachtoffer werd doodgeschoten bij zijn woning aan de Bramentuin.