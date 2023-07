Ruim drie jaar cel voor invoer 450 kilo coke via haven Vlissingen-Oost

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De rechtbank in Breda heeft donderdag vier mannen tussen de 25 en 30 jaar veroordeeld tot 40 maanden cel voor het uithalen van 450 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen-Oost, op 9 april 2022. De politie vond de partij cocaïne in twaalf sporttassen bij een bedrijf in Ritthem. Bij de politieactie werd een waarschuwingsschot gelost. De strafeisen waren 5,5 jaar cel.

Tijdens een politieactie in de haven van Vlissingen op 9 april vorig jaar pakte de politie vijf mannen op tussen de 23 en 39 jaar uit Amsterdam, Den Haag, Oosterhout, Weesp en Zwolle. Zeker één crimineel zou zijn ontkomen bij de politieactie. Zij zouden aan het inbreken zijn geweest bij een bedrijf voor de overslag van goederen in Ritthem, in Oost-Vlissingen. De politie kreeg daar om 03.05 ’s nachts een melding van.

“Oso”

In het bedrijf vond de politie twaalf sporttassen met in totaal 450 kilo cocaïne. Op de pakketten drugs stond een afbeelding van een beer met de tekst “Oso”. In en nabij de bedrijfsloods werden nog diverse goederen aangetroffen zoals een slijpmachine, hoofdlampen, een schroevendraaier, diverse koevoeten, zwarte handschoenen, twee autokrikken en een zaklamp.

Telefoons weggegooid

Volgens justitie waren de mannen uithalers van de drugs. Het was de eerste keer dat er in de haven van Vlissingen uithalers werden opgepakt. Op het haventerrein vond de politie ook telefoons die door de verdachten gebruikt zouden zijn. Sommige verdachten hadden hun telefoons daar weggegooid. Met de telefoons werd vooraf onder schuilnamen onderling gechat over het uithalen van cocaïne.

‘Condor’

In een van de chats werd door een man met de schuilnaam ‘Condor’ opgemerkt dat er ‘op ons wordt geschoten’. Dat bleek later een waarschuwingsschot van de politie te zijn geweest.

De vijf verdachten werden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in september vorig jaar op vrije voeten gesteld. Eén van hen is donderdag door de rechtbank in Breda vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Volgens de rechtbank waren de andere vier verdachten slechts uit op financieel gewin en is een celstraf van 40 maanden voor elke verdachte een passende straf.